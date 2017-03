Nederland’s eerste cookie dough bar opent binnenkort!

Na de Verenigde Staten kan ook Nederland binnenkort genieten van cookie dough, want de eerste cookie dough bar opent binnenkort de deuren in Rotterdam. Cookie dough staat voor het beslag waarvan koekjes worden gemaakt, en dat kun je samenstellen met diverse toppings. Mensen die dit al kennen of het graag willen proberen kunnen vanaf mei terecht bij Baker’s Dough. Er is niet meer bekend, maar als je op de hoogte wilt blijven volg dan het Instagram account.