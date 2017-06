Nederlandse ondernemer kan niet op vakantie wanneer hij zou willen

Bijna twee derde (61 procent) van de Nederlandse ondernemers gaat op vakantie op de meest rustige momenten binnen het bedrijf en niet wanneer hij of zij eigenlijk zou willen. Daarnaast geeft 12 procent aan helemaal niet op vakantie te gaan om zo de regie over de onderneming te kunnen behouden. Vooral binnen scale-ups vinden ondernemers het lastig om hun vakantiedagen te claimen. 22 procent kan hier geen tijd voor vrijmaken. Deze cijfers komen naar voren uit onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Teamleader, onder Nederlandse mkb’ers.

Naast het feit dat ondernemers niet op vakantie kunnen op het moment dat ze willen, is het voor hen ook lastig om tijdens de vakantie los te komen van het werk. 43 procent geeft aan bereikbaar te zijn voor urgente zaken en ruim een kwart (27 procent) is continu in contact met het thuisfront. Een derde van de mkb’ers pakt het slim aan en zorgt voor gekwalificeerd personeel op wie ze kunnen vertrouwen tijdens hun afwezigheid. De lengte en locatie van de reis zijn minder van invloed. Bijna 80 procent viert geen dag korter vakantie dan ze willen en slechts 8 procent blijft dichtbij huis.