Nederlandse vrouwen boven de 35 zijn niet vies van cosmetische chirurgie

Cosmetische chirurgie staat volop in de belangstelling. Maar hoe denkt de Nederlandse 35 + vrouw hier over? ‘Doen we het of doen we het niet?’ Deze vraag stelde Nouveau, en de uitslag is verrassend: 50% van de vrouwen die weleens iets aan haar gezicht heeft laten doen liet al een ooglidcorrectie doen.

Een aantal cijfers:

* Verreweg de meeste vrouwen (80%) willen er vooral goed uit blijven zien, niet per se jonger ogen.

* Van de vrouwen boven de 35 jaar vindt 39% dat er niks mis is met cosmetische behandelingen, zolang het resultaat er maar natuurlijk uitziet; 19% vindt zelfs dat het resultaat helemaal onzichtbaar moet zijn.

* Maar liefst 50% van de vrouwen die weleens iets aan haar gezicht heeft laten doen heeft een ooglidcorrectie laten doen.

* 39% vindt de toepassing van botox, fillers, peeling, laserbehandelingen, een ooglidcorrectie of zelfs een algehele facelift prima, zolang het resultaat maar natuurlijk oogt.

* Voor 18% is het gebruik van botox net zo vanzelfsprekend als haar verven of epileren.

Toch is de Nederlandse vrouw niet openhartig over haar behandeling. Sommige vrouwen laten zelfs de partner in het ongewisse. De ooglidcorrectie is in de regel het meest bespreekbaar. Dat lijkt samen te hangen met het medische aspect ervan: overhangende oogleden kunnen het zicht belemmeren en hoofdpijn veroorzaken. De ingreep is ook – in principe – eenmalig, in tegenstelling tot injectables. Nederlandse vrouwen lopen nog niet massaal warm voor cosmetische chirurgie. Bijna een derde van de vrouwen is wel voorstander van kleine ingrepen, maar een facelift of ander ‘snijwerk’ is een stap te ver, vooral als vriendinnen (4%) dat af zouden keuren of als nep zouden bestempelen. Opvallend: onder de 50+-vrouwen heeft ruim 60% nadrukkelijk geen behoefte aan chirurgische ingrepen.

Slechts een magere 3% van de ondervraagden zou de vakantie laten schieten voor een bezoek aan de plastisch chirurg.