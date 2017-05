Wat neem je mee op reis?

Het plannen van je vakantie en het boeken van je vlucht heb je waarschijnlijk heel erg snel gedaan. Want niets zo leuk als het jaarlijks uitzoeken van je vakantie. Of je nou elk jaar naar dezelfde bestemming gaat, of liever kiest voor een onbekende bestemming, je koffer moet ingepakt worden, en dan verandert negen van de tien keren je slaapkamer in een grote rommel. Het pakken voor je vakantie is te belangrijk om uit te stellen tot de dag voordat je vertrekt, omdat je je anders gaat haasten en waarschijnlijk dingen gaat vergeten die je dan onverhoopt op vakantie moet kopen. Om je alvast op weg te helpen hebben we hier een lijst met must have benodigdheden gemaakt om mee te nemen op je volgende avontuur.

Voordat je op reis gaat, check wel de weersverwachting op je vakantie bestemming zodat je precies weet wat voor kleding en schoenen je moet inpakken. Denk ook aan eventueel slecht weer en wees daar op voorbereid. Pak licht en neem vooral niet teveel mee!

Reisdocumenten en geldzaken

Geldig paspoort/identiteitskaart

Eventueel een geldig visum

Reisbescheiden

Papieren reisverzekeringen

Zorgverzekeringspas

Bankpas(sen) en creditcard(s)

Telefoonnummers om passen te blokkeren

Contant geld

Rijbewijs

Toiletspullen

Tandenborstel

Tandpasta

Deodorant

Zonnebrandcrème

After sun

Shampoo

Douchegel

Haarspullen

Eventueel medicijnen

Insecten afweerspray

Scheermesjes

Maandverband

Make-up tas

EHBO kit

Persoonlijk

Kleding

Ondergoed

Zwemkleding

Zonnebril

Schoenen/slippers

Strandlakens

Handdoeken

Slaapkleding

Een tas

Boeken

Gadgets

Regenjas/paraplu

Als laatste, vergeet de belangrijkste dingen zoals geld, paspoort en reisbescheiden niet! Check en controleer opnieuw of je alles bij de hand hebt.