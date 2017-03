Negen manieren om een ​​leugenaar te herkennen

Er is niets erger dan erachter te komen dat je woord voorgelogen, en als het je vaak is overkomen vraag je je af hoe iemand erin geslaagd is om je te misleiden. Hoewel er ‘geen vaste formule’ is voor het spotten van een leugenaar, kan het herkennen van een aantal tekenen je helpen te ontdekken of je met een leugenaar te maken hebt. Hier negen belangrijke dingen waarop je moet letten.

De grote pauze: Liegen is een heel complex proces voor het lichaam en de hersenen om mee om te gaan. Eerst brengen je hersenen de waarheid die het vervolgens moet onderdrukken voor het uitvinden van de leugen en de uitvoering van die leugen. Dit leidt vaak tot een langere pauze dan normaal, plus een mondelinge haperende techniek als ‘Waarom vraag je dat?’ in plaats van een directe en open reactie.

Het bewegende oog: Mensen hebben meer oog uitdrukkingen dan enig ander dier en onze ogen kunnen laten zien als we proberen om iets te verbergen. Als we naar links kijken wordt vaak ons geheugen opgeroepen, maar als we met onze ogen rollen naar rechts, kunnen we creatiever denken. Ook de schuld van een leugen maakt dat mensen vaak oogcontact afwenden, zoals door naar beneden of weg te kijken.

De verloren adem: Het verbuigen van de waarheid leidt tot een onmiddellijke reactie op stress bij de meeste mensen, wat betekent dat het vecht-of vluchtreactie mechanisme wordt geactiveerd. De mond droogt, het lichaam zweet meer, de hartslag versnelt en het ritme van de ademhaling verandert in kortere, minder diepe adem die vaak beide kunnen worden gezien en gehoord.

Overcompenseren: Een leugenaar zal vaak over-uitvoeren, door zowel teveel te spreken en te gebaren, in een poging meer overtuigend te zijn. Deze over de top lichaamstaal rituelen kunnen zorgen voor veel oogcontact (vaak zonder te knipperen!) En over-nadrukkelijke gebaren.

De pokerface: Hoewel sommige mensen de voorkeur geven om een pokerface te gebruiken, veronderstellen velen dat minder meer is en bijna alles stilleggen op het gebied van beweging en oogcontact als ze zuinig zijn met de waarheid.

Het gezicht verbergen: Wanneer iemand een leugen vertelt hebben ze vaak last van een sterk verlangen om hun gezicht te verbergen voor hun publiek. Dit kan leiden tot een gedeeltelijk afsnijdend gebaar, zoals het bekende aanraken van de neus of het verbergen van de mond.

Zelf-troost aanrakingen: De stress en het ongemak van liegen levert vaak gebaren die gericht zijn op het troosten van de leugenaar, zoals schommelen, haar-strelen of ronddraaien of het spelen met ringen. We hebben allemaal de neiging om zelf-troost gebaren te gebruiken, maar dit zal drastisch toenemen wanneer iemand liegt.

Micro-gebaren: Dit zijn zeer kleine gebaren en gezichtsuitdrukkingen die zo snel voor het gezicht kunnen flashen dat ze moeilijk te zien zijn.

Onderbrekende handen: Leugenaars vinden het vaak moeilijk om te weten wat ze met hun handen en voeten moeten doen terwijl ze liegen. Wanneer de gebaren en de woorden in strijd zijn, worden het incongruente gebaren genoemd en zijn het vaak de handen of voeten die de waarheid vertellen.