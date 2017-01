Neil Diamond met 50 Year Anniversary World Tour naar Amsterdam

Muziekicoon Neil Diamond heeft het Europese deel van zijn vijftigjarig jubileum tournee bekendgemaakt. Met de tour, waarin de Grammy Award winnende zanger zijn 50 jaar durende carrière viert, geeft hij op zaterdag 23 september een concert in Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop hiervoor start aanstaande vrijdag om 11.00 uur via ticketmaster.nl.

Volgend op de aankondiging van zijn jubileum tour verschijnt 31 maart het album Neil Diamond: The 50th Anniversary Collection met daarop 50 liedjes uit zijn vijftigjarige carrière die door Neil Diamond zelf zijn uitgekozen en met een door de zanger zorgvuldig samengesteld boekje van 50 pagina’s met daarin nieuwe liner-notes.

Neil Diamond – 50 Year Anniversary World Tour

Zaterdag 23 september 2017 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: € 54, € 68, € 75, € 83 en € 109 ( excl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start aanstaande vrijdag om 11.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).