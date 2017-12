Nickelback met Feed The Machine Tour naar Nederland

Op maandag 25 juni komen de Canadese rockhelden van Nickelback naar de Amsterdamse Ziggo Dome voor een concert, dat in het kader staat van hun Feed The Machine Tour. De kaartverkoop voor dit concert start vrijdag 15 december om 10 uur. Tickets zijn dan verkrijgbaar via www.ticketmaster.nl

Met de Feed The Machine Tour viert de band zijn 9e studioalbum (Feed The Machine, BMG), volgens velen hun meest verfijne en krachtige werk sinds hun doorbraak-album Silver Side Up.

“We can’t wait to get back and play for all the amazing people of Europe! The shows are always some of our most memorable and the energy that our European friends bring every night is positively infectious. This is, by far and away, our biggest and best production to date; and we’re ready for one hell of a party”, aldus Nickelbacks Chad Kroeger.

Met meer dan 23 tophits en miljoenen fans over de gehele wereld kijkt de band terug op twaalf achtereenvolgende uitverkochte tours waar ze voor meer dan 8 miljoen fans speelde.

Nickelback is Chad Kroeger (zang, gitaar), Ryan Peake (gitaar, backing vocals), Mike Kroeger (bas) en Daniel Adair (drum, backing vocals).

Nickelback – Feed The Machine 2018 European Tour

+ very special guest: Seether

Maandag 25 juni 2018 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: €65 (excl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 15 december om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).