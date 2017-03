Nieuw food festival: Sushi Festival Joy

Nieuw in Nederland is het Sushi Festival Joy, een Asian streetfood festival met een centrale rol voor de Japanse keuken. Tientallen foodtrucks bieden niet alleen een grote verscheidenheid aan heerlijke sushi, yakitori, tempura, zeewier bites, Japanse poffertjes, maar ook een ruime keuze aan andere populaire en minder bekende streetfood zoals dim sum, sukiyaki, poké bowls, bao buns en ijsrolletjes. Naast geurige gerechten en verrassende smaken zorgt Festival Joy ook voor vertier met een ‘Japanse’ twist; een karaoke hotel van containers, verschillende sushiworkshops, een game room en ontspanningsmassages. De avonden kunnen dansend worden afgesloten bij de DJ. Festival Joy bezoekt van 5 tot en met 7 mei Lucasbolwerk in Utrecht en van 9 tot en met 11 juni het Westbroekpark in Den Haag. Het festival is gratis toegankelijk en geschikt voor alle leeftijden.

Zie voor meer informatie: www.festival-joy.nl