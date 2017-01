Nieuw: Uit eten met Virtual Reality!

Binnenkort is het mogelijk om uit eten te beleven met virtual reality. Met VR Dining wordt een speciaal menu gekoppeld aan verschillende Virtual Reality ervaringen, om kennis op te doen over de gerechten en de smaakbelevenis te beïnvloeden. Hierdoor wordt gezorgd voor een echte onderdompeling in de ervaring van eten met behulp van alle zintuigen. Met VR Dining ervaar je het diner op een geheel nieuwe manier. Ontdek het bos waar de truffels uit het gerecht zijn verzameld, geniet van een heerlijk glas wijn in een Zuid-Afrikaanse wijngaard of kijk mee met een slager die het vlees verwerkt. Maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een Italiaans toetje zoeter te laten smaken met Virtual Reality zónder extra suiker toe te voegen. De Virtual Reality ervaringen kunnen voor, tijdens en na de gerechten plaatsvinden. VR Dining is een flexibel concept dat door heel Nederland toegepast gaat worden.

Meer informatie? Bezoek de website www.vr-dining.nl