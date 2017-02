De nieuwe Bugaboo Bee5 is speciaal ontworpen voor ouders die altijd onderweg zijn. De nieuwste versie van de urban kinderwagen is nog comfortabeler en biedt nog meer mogelijkheden om hem geheel naar jouw smaak te personaliseren.

Met de verbeterde vering en de geheel nieuwe gevoerde zitting, is de Bugaboo Bee5 de meest comfortabele versie van de urban kinderwagen tot nu toe. Maar dat is niet alles – de bekleding van de kinderwagen kan nu losgemaakt worden van de zitting waardoor het makkelijker is om de bekleding te wassen of de look van de kinderwagen te vernieuwen. Daarnaast is er ook extra comfort voor de ouders, dankzij de zachte, luxe lederlook handgrepen.

Ook is de Bugaboo Bee5 nog gemakkelijker te manoeuvreren en rijdt het soepeler dan ooit tevoren. De voorwielvering heeft een reeks van verbeteringen ondergaan wat resulteert in een extra comfortabele en soepele rit voor ouder en kind. De voorwielen hebben ook een geheel nieuw ontwerp, waardoor de wielen niet alleen stabieler zijn, maar ook zorgen voor een makkelijkere draaicirkel. Dit garandeert soepeler rijden over een langere periode.

Deze kinderwagen is ook nog gebruiksvriendelijker dankzij de geïntegreerde bevestigingspunten voor accessoires. Alle accessoires kun je direct aan de kinderwagen vast zetten. Ook kun je de Bugaboo Bee5 beter personaliseren met meer styling opties dan ooit tevoren. Vijftien nieuwe kleuren en materialen zijn toegevoegd aan het portfolio en de nieuwe verwisselbare wieldoppen en lederlook handgrepen geven ouders nog meer mogelijkheden om het te laten aansluiten bij ieders persoonlijke stijl.