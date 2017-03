De nieuwe Cybex Mios kinderwagen is enorm licht, makkelijk in gebruik en zeer stijlvol en laat zien dat een ontwerp zowel functioneel als mooi kan zijn. Zelfs in de versterking van het frame, combineert de Mios elementen van architectuur en interieurontwerp, welke zorgen voor maximale stabiliteit met gebruik van een minimum aan materialen. Door de compacte footprint van slechts 50cm en draaiende voorwielen, kan de Mios zelfs door de nauwste doorgangen. Tegelijkertijd bieden de flexibele lichtgewicht wielen de meest soepele mobiliteit en maximale stabiliteit op oneven oppervlakten.

De Mios biedt een verscheidenheid aan reissysteem maatwerk-opties om de kinderwagen aan iedere situatie aan te passen. Zo zijn er een passende reiswieg met traagschuim matras voor de allerkleinsten, een award-winning kinderautostoeltje van Cybex of gb kan op het frame geklikt worden. Maar ook is het mogelijk de flexibele

en lichtgewicht zitting (bruikbaar vanaf ongeveer 6 maanden) in volledige ligstand te zetten ongeacht de richting waarin de stoel geplaatst staat. Met één hand is de kinderwagen in te klappen. De XXL zonnekap met hoogste bescherming (UPF 50+) en een verstelbare handgreep met een hoogwaardige lederlook, maakt de kinderwagen compleet. De Mios is beschikbaar in zeven kleuren.