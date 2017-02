Nieuwe dating app Once

Nieuw in Nederland is de dating app Once! Once werd in oktober 2015 gelanceerd en heeft al bijna vier miljoen gebruikers wereldwijd, waaronder in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Brazilië. Once is de eerste slow-dating app waarbij de nadruk wordt gelegd op kwaliteit over kwantiteit.

Anders dan de populaire dating apps Tinder en Happn, waar de gebruiker zelf door een grote hoeveelheid mogelijke matches heen werkt, selecteert bij Once App een menselijke matchmaker jou aan de meest succes verzekerde mogelijkheid. Ze noemen het slow-dating. Een vernieuwend concept dat geavanceerde digitale dating-technologie combineert met een toegewijd team van 300 matchmakers. Hierdoor ontvangen alle gebruikers elke middag een gepersonaliseerde match die speciaal voor hen door de koppelaar geselecteerd is. Urenlang swipen voor de perfecte match is dus verleden tijd. De gebruiker heeft dan 24 uur de tijd om contact op te nemen met hun match en een privégesprek met hen aan te gaan.

