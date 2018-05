Nieuwe festival trend: Glitterbillen

De nieuwste zomerse trend zijn glitterbillen! En hoewel het zeker een sprankeling in je leven zal toevoegen, is de gewaagde look zeker niet voor bangeriken, je moet echt lef hebben om met deze trend mee te gaan. Of je nu kiest om veilig te spelen en een broekje te dragen of volledig ondergoedvrij te gaan, de look houdt in dat je je derrière bedekt is met glitter, pailletten en zelfs juwelenversieringen. Kijk hieronder naar enkele Instagram foto’s van de trend.