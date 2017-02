De nieuwe iCandy MiChair-kinderstoel

iCandy bewijst dat stylish en praktisch wel degelijk samengaan met de iCandy MiChair. Een tijdloze kinderstoel die meegroeit met je kleintje – van babytijd tot kleuterschool. De MiChair combineert natuurlijke materialen, kunststoffen van de hoogste kwaliteit en de voor iCandy karakteristieke, hoogglanzende chroomafwerking met een veilige driepuntszitting, een vaatwasserbestendig plateau en een extra hoge rug voor jonge kinderen.

In combinatie met de iCandy Pod is de MiChair kinderstoel al vanaf de geboorte van een kleintje. Klik de iCandy Pod simpelweg in de kinderstoel en het kindje zit op ooghoogte met de ouders. De stoel is te gebruiken voor kinderen vanaf zes maanden tot en met drie jaar. Met het optionele Comfort Pack – verkrijgbaar in rood, grijs, blauw en groen – passen ouders niet alleen het formaat van de stoel aan, maar zorgen zij ook dat hun kindje extra comfortabel zit. En ja, de overtrek kan uiteraard gewoon in de wasmachine. Ook op de kleuterschool kunnen kinderen nog genieten van hun eigen MiChair. De hoge kinderstoel tover je eenvoudig om tot een lage stoel of schommelstoel.

De MiChair is verkrijgbaar in baby- en kinderspeciaalzaken. De prijs is 337 euro voor de stoel, 202 euro voor de Pod en 67 euro voor de comfort pack.