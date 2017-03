De nieuwe iCandy Orange

iCandy heeft zijn gloednieuwe iCandy Orange geïntroduceerd: een innovatieve, stijlvolle kinderwagen waarmee ouders jaren vooruit kunnen. Wie de Orange aanschaft, krijgt zowel een reismand als een zitje, wat de kinderwagen geschikt maakt voor kinderen vanaf de geboorte tot aan kinderen van zo’n 25 kilo. Ook na gezinsuitbreiding is de iCandy verder te gebruiken. Je kunt eenvoudig de reismand en het zitje combineren – of twee zitjes tegelijk – en de Orange is geschikt voor twee kindjes. En ook aan de oudere broer of zus is gedacht. Met de Orange voegt iCandy voor het eerst een geïntegreerd meerijdplankje toe aan zijn wagens, waarop kinderen van maximaal twintig kilo gezellig meerijden. De kinderwagen biedt bovendien de mogelijkheid tot meer dan dertig aanpassingen en combinaties, zodat je extreem flexibel bent en de wagen eenvoudig aanpast aan jouw wensen.

De iCandy Orange is vanaf maart 2017 verkrijgbaar in baby- en kinderspeciaalzaken voor 1.040 euro. De basiskleur is Carbon (donkergrijs) gecombineerd met een grijs onderstel. Voor de afwerking heeft men de keuze uit Flame (oranje), Pop (roze), Spring (groen), Autumn (bruin), Mercury (grijs), Noir (black), Topaz (blauw) en Carbon (grijs).