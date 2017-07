De nieuwe Joolz Geo2

Joolz heeft een volledig opnieuw ontworpen Joolz Geo². Met deze kinderwagen ben je bereid voor elk familieavontuur. In de gemakkelijk toegankelijke XL boodschappenmand kun je al je benodigde spullen kwijt. Ga je met de auto? De Joolz Geo² kan in één beweging compact worden ingeklapt en is voorzien van een transportvergrendeling. Nog een kindje op komst of zwanger van een tweeling? De Joolz Geo² groeit gewoon mee met je gezin en blijft net zo praktisch, compact en manoeuvreerbaar.

De meest opmerkelijke nieuwe kenmerken zijn het ergonomische stoeltje met openstaande gordel en magneetsluiting, de lekbestendige banden en de verlengde grote zonnekap (UPF 50+) met doorkijkventilatie. Het ontwerp van de nieuwe Joolz Geo² is bovendien verbeterd en is nu voorzien van een gestroomlijnd onderstel, leatherette details en hoogwaardige bekleding.