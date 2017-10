De nieuwe lingerie collectie van Doutzen

Doutzen Kroes heeft na een succesvolle sport- en swimwear lijn, nu haar lingeriecollectie voor Hunkemöller gelanceerd. De collectie is op een stijlvolle manier geïnspireerd door de sexy wereld van bondage. De collectie is gemaakt van luxe stoffen en verschillende soorten kant. Dit kant wordt in de collectie gecombineerd met opvallende embroidery tegen een nude-kleurige basis om in te spelen op de huidige tattoo-effect trend. In de collectie worden sexy silhouetten en bondage-geïnspireerde details gecombineerd met vrouwelijke en delicate stoffen in zachte kleuren.

De Doutzen lingerie collectie is nu verkrijgbaar en de prijzen variëren van € 9,99 tot € 49,99. De collectie is verkrijgbaar in verschillende maten variërend van XS – XL en cupmaten van A-F.