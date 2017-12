Zo houdt je goede voornemens vol

Tegen het einde van het jaar hebben vele mensen goede voornemens voor het nieuwe jaar. Maar na een paar maanden is er niets meer van die goede voornemens overgebleven. Waarom worstelen zoveel mensen om hun goede voornemens voor het nieuwe jaar te halen? Volgens een onderzoek van PsychTests zit het allemaal in de aanpak … van doelen stellen. De onderzoekers, die gegevens van 9.654 mensen die een test voor het stellen van doelen namen, analyseerden de houding, persoonlijkheid en het gedrag van drie verschillende groepen: degenen die de meeste/alle doelen bereiken (presteerders), degenen die een paar doelen bereiken (gematigde presteerders) en degenen die niets bereiken (niet-presteerders). Hier verschilden ze:

* Hoe heerlijk zorgeloos het ook is om gewoon mee te gaan met de stroom, 65% van de presteerders erkennen het belang van het maken van goede plannen voor de toekomst. Ze zijn duidelijk over wat ze willen bereiken, wanneer en hoe (vergeleken met 52% van de gematigde presteerders en 33% van de niet-presteerders).

* 77% van de presteerders (versus 49% van de gemiddelde presteerders en 14% van de niet-presteerders) heeft passende doelen gesteld. Dit betekent het vaststellen van doelen die uitdagend en toch redelijk zijn. Succesvolle presteerders weten dat een “30-ponden-in-30-dagen” -type onredelijk is en gedoemd te mislukken.

* Tegelijkertijd weigeren 78% van de presteerders zichzelf tekort te doen. Ze zullen hun doel niet onredelijk hoog leggen, maar ze zullen het ook niet te laag plaatsen. Ze willen een doel dat hen drijft en groei en zelfverbetering aanmoedigt (vergeleken met 54% van de gematigde presteerders en 32% van de niet-presteerders).

* Zodra ze hun zinnen op een doel hebben gesteld, begint 79% van de presteerders er direct mee. Dus als het hun doel is om af te vallen, zullen ze onmiddellijk aan de slag gaan, misschien een nieuw dieetplan, lid worden van een sportschool, een personal trainer inhuren, enz. (Vergeleken met 54% van de gematigde presteerders en 29% van de niet-presteerders ). Uitstel verstoort inspanningen om doelen te bereiken!

* Een van de belangrijkste aspecten van het proces om doelen te stellen, is de planning. De meerderheid van de presteerders (65%, tegenover 52% van de gematigde presteerders en 39% van de niet-presteerders) plant precies hoe ze hun doel zullen bereiken. Ze omvatten ook een zeer cruciale stap: plannen voor mogelijke obstakels die ze tegen kunnen komen en hoe ze kunnen worden overwonnen (bijvoorbeeld hoe je gezond kunt blijven eten, zelfs wanneer je naar een feest, restaurant of op vakantie gaat).

* Net als traplopen, moeten doelen niet met één grote sprong worden genomen. Voorbeeld: 74% van de presteerders verdeelt grote doelen in kleinere, beter beheersbare stappen (vergeleken met 52% van de gematigde presteerders en 28% van de niet-presteerders). Dus in plaats van een gewichtsverliesdoel in grote termen (20 pond vallen), nemen ze het bijvoorbeeld één week per keer en één pond per keer. Of ze laten ongezond voedsel beetje bij beetje achterwege in plaats van onmiddellijk gezond te gaan eten, wat op de lange termijn veel moeilijker kan blijken te zijn.

* 78% van de presteerders (vergeleken met 63% van de gematigde presteerders en 43% van de niet-presteerders) blijft gemotiveerd met kleine beloningen na het behalen van bepaalde mijlpalen (bijvoorbeeld het verlies van de eerste 10 pond). Daarnaast heeft 81% van de presteerders (vergeleken met 56% van de gematigde presteerders en 26% van de niet-presteerders) een protocol opgesteld om hen gemotiveerd te houden, hetzij door peptalks, ondersteuning door familie en vrienden, een personal trainer, life coach, etc.

* 68% van de presteerders (vergeleken met 49% van de gemiddelde presteerders en 35% van de niet-presteerders) evalueert de voortgang van hun doel op vaste tijden (bijvoorbeeld elke week of eenmaal per maand). Deze reguliere “pitstops” stellen hen in staat om te bepalen of ze hun aanpak of doel moeten aanpassen (bijvoorbeeld de trainingsroutine veranderen, de deadline een beetje verder zetten omdat ze te ziek waren om een ​​paar dagen te trainen, enz.).

* 75% van de presteerders (vergeleken met 52% van de gemiddelde presteerders en 21% van de niet-presteerders) erkennen het belang van geduldig zijn. Ze accepteren dat sommige doelen tijd kosten en dat ze misschien niet meteen zichtbare resultaten van hun inspanningen te zien krijgen.

* 77% van de presteerders (vergeleken met 51% van de gemiddelde presteerders en 29% van de niet-presteerders) maakt gebruik van de kracht van hun geest door zichzelf te visualiseren en hun doel met succes te voltooien.

* 91% van de presteerders (in vergelijking met 77% van de gematigde presteerders en 58% van de niet-presteerders) weigeren zelftwijfel over hun inspanningen. Ze geloven in zichzelf en in hun vermogen om te slagen.

* Hoewel het bereiken van doelen zonder hulp een nobel streven is, erkent 82% van de presteerders (vergeleken met 72% van de gematigde presteerders en 59% van de niet-presteerders) het belang van nederig te zijn en om begeleiding te vragen wanneer dat nodig is. Ze zijn niet bang hun trots in te slikken en een helpende hand te aanvaarden.