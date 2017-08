Nieuwe trend: huidverzorgingsproducten voor down under

De nieuwste trend op het gebied van beauty, zijn huidverzorgingsproducten voor je vagina. Ja, echt! Een Deens bedrijf, The Perfect V, heeft de nieuwste ‘revolutie’ in intieme beauty voor vrouwen gelanceerd. De Perfect V productlijn is voor elk moment of na elke vorm van ontharing en altijd in naam van schoonheid. Het is pure, verwennerij en liefde voor je “V.” Het is een multi-tasking luxe huidverzorging’s formule om de “V” te verjongen, te verbeteren en te verfraaien.

De perfecte V is een verzameling van zachte, effectieve schoonheidscrèmes, exfoliators, stevige serums en meer. De producten weergeven het zuivere, Scandinavische design-esthetische en kleurenpalet, ze zijn gemaakt met Scandinavische ingrediënten en hebben anti-aging eigenschappen.

De Perfect V is geïnspireerd door en viert de levensstijl van de Scandinavische vrouw. Scandinavische vrouwen voelen zich comfortabel, zorgeloos en zelfverzekerd in hun huid, ongeacht hun leeftijd of vorm. Het zit in hun DNA. Het Perfect V assortiment schoonheidsproducten is ontworpen om je V in vorm te houden en je overal goed te voelen. Ze zijn nu nog niet in Nederland verkrijgbaar, maar zou jij ze gebruiken? Wij zijn verkocht!