De nieuwste beauty producten

Dagelijks komen er nieuwe beauty producten op de markt, en de mailbox is dan ook overvol met de nieuwtjes over haar, make-up en huidverzorgingsproducten. We hebben ook deze een maand een overzicht gemaakt van de nieuwste producten in beauty land!

Douglas Make-Up Glow Collection

‘Glow’ is een van de meest populaire woorden in de beauty wereld. Douglas speelt in op deze trend en lanceerde de Make-up Glow Collection waarmee je de perfecte glow kunt creëren. De Glow Collection bestaat uit vier producten:

Duo Eye Glow, Prime & Glow, My Glow Palette en Duo Face Glow.



Via Douglas.nl.

Bobbi Brown Instant Full Cover Concealer

Bedek in één stap donkere kringen met de nieuwe Bobbi Brown Instant Full Cover Concealer. Deze geconcentreerde, sterk gepigmenteerde concealer verlicht zichtbaar donkere plekken onder de ogen en verzacht direct de holle en vermoeide lijnen.



Via Douglas.nl

Urban Decay Afterglow Highlighter Palette

Geef je huid een duurzame, heldere glow met het Afterglow Highlighter Palette van Urban Decay. Er zijn vier nieuwe tinten van het bekende cultproduct Afterglow Highlighter in een dun vierkant palette. Gebruik ze apart of cocktail ze tot je eigen, persoonlijke highlighter. De vederlichte, fijn verpulverde formule voelt heerlijk zacht aan, is

gemakkelijk uit te werken en blijft 8 uur onberispelijk zitten. Afterglow Highlighter Palette (limited edition) (verkoopadviesprijs: €39,00) is beschikbaar vanaf juli.



Agent Provocateur Pure Aphrodisiaque

Pure Aphrodisiaque is een romantische geur waarin bloemen, fruit en muskus de toon zetten. Net zoals het opwindende gevoel van luxueuze lingerie op je lichaam laat dit parfum een spoor van verlangen en verleiding na. Pure Aphrodisiaque is een sensoriële, typische skin scent die al je zintuigen prikkelt. Pure Aphrodisiaque opent met een bedwelmende blend van sappige mandarijn, verrukkelijke Anjou-peer en weelderige rum (SFE). In het verslavend hart bloeit een fris boeket dat zowel onvervalste vrouwelijkheid als hypnotisch mysterie ademt, met zoete jasmijnbloemblaadjes, wilde orchidee en luxueuze Arabische jasmijn uit India. Tot slot voegt een zwoele basis met sensuele houtsoorten, huidmuskus en ambercrème vloeibare warmte en gloeiende sensualiteit toe, waarmee je als een echte Aphrodite kunt verleiden en je volledig de controle kunt verliezen. Prijs vanaf 65€



Via Douglas.nl.

Lancôme, Monsieur Big

De laatste nieuwkomer in het mascara-aanbod van Lancôme, Monsieur Big, staat voor uitbundigheid. Volume en elegantie maken deel uit van het DNA. En dat mag niet verrassen want de mascara is gemaakt om de wimpers XXL-afmetingen te geven… » Zijn Big Secret? De combinatie van een gebogen borsteltje en zijn formule met onmiddellijk volume-effect.



Prijs € 31,57

Doctor Babor Refine Cellular Couperose Serum

Bepaalde emoties zoals verlegenheid of verliefdheid laten ons gezicht op een natuurlijke manier rood worden. Wanneer de huid echter op basis van verwijde bloedvaten voortdurend rood is, spreekt men van couperose. Couperose is een genetisch bepaalde zwakte van het bindweefsel. Ze verwijdt de oppervlakkige, fijne bloedvaten. En juist die worden dan roodachtig en zichtbaar door de tere, lichte huid. Het Refine Cellular Couperose Serum van Doctor Babor is hiervoor het ideale redmiddel. €60,00.