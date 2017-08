De nieuwste beauty producten

Dagelijks komen er nieuwe beauty producten op de markt, en de mailbox is dan ook overvol met de nieuwtjes over haar, make-up en huidverzorgingsproducten. We hebben ook deze een maand een overzicht gemaakt van de nieuwste producten in beauty land!

Collistar Mousse Di Benessere



De nieuwe Collistar Mousse Di Benessere producten zijn net zo verleidelijk als de lekkerste traktatie. Romig comfort dat het lichaam rijkelijk hydrateert, snel en volledig wordt geabsorbeerd en de huid heerlijk zacht maakt en verrukkelijk doet geuren. Er zijn vier varianten, één voor elke fantastische geur van de Benessere Collectie. Ideaal na een bad of douche. Je brengt ze aan op de huid en masseert ze in. Ze worden meteen opgenomen door de huid, maken deze zacht en hebben een aangename geur. Door de toevoeging van sheaboter wordt de huid intens gevoed.

€ 23,25

Filorga Oil Absolute



Filorga Oil Absolute is een fluweelzachte olie die met de huid versmelt. De formule is met zorg ontwikkeld om zich aan de huid te binden. Dankzij een perfect evenwicht van de olietextuur en het fluweelgevoel is deze zijdezachte formule als een olie met de krachtige werking van een serum. Het product is een combinatie van vier sterk voedende oliën (camelia + buriti + abrikoos + jojoba) en Eternal Amber, die de vermoeide huid comfortabel laten aanvoelen en soepel maken.

Hema sunkissed make-up & nieuwe mono eyeshadows



Met de nieuwe Hema mono eyeshadow tinten kun je volop experimenteren. De collectie bestaat uit maar liefst 18 tinten, onderverdeeld in verschillende effecten; ga je voor een sparkle, satin, matte – gespot bij alle toonaangevende fashionshows – een hoogglanzende metallic finish? De zachte oogschaduwtextuur zorgt voor een egale dekking en blijft lang zitten (€ 3,50 per stuk). Via Hema.nl.



Zodra je een zonnig kleurtje hebt, kun je die warme gloed met een bronspoeder versterken. Hema heeft een nieuwe face & body bronzer (€6,-) met een bijbehorende limited edition brush (€6,-)voor een perfecte applicatie. Strijk een zweem over je wangen zoals je blusher aanbrengt of kwast een beetje poeder in je decolletézone, op je sleutelbeenderen of langs je armen. Via Hema.nl.

Collistar Mascara Volume Unico



Deze volumemascara is niet te vergelijken met bestaande volumemascara’s. Verschillende aspecten werden meegenomen in de ontwikkeling: textuur, formule, borstel en verpakking. Deze punten moesten allemaal uniek zijn, zodat Collistar zich duidelijk onderscheidt van haar concurrenten. En dat is gelukt! De mascara geeft de wimpers onmiddellijk volume, maakt ze voller en modelleert en geeft de structuur opnieuw vorm waardoor de blik intens wordt.

Mascara Volume Unico, 13ml € 24,95

Oraser Cellulite Control van ZO Skin Health



Oraser Cellulite Control van ZO Skin Health, is een nieuwe topper van dr. Zein Obagi, zeker in deze tijd waarin blote benen bij vrouwen vaak ontsierd worden door cellulite. Oraser Cellulite Control vermindert en voorkomt de zichtbare tekenen van cellulite. Een baanbrekende mix van ingrediënten werkt de klok rond om de contouren van het dijbeen te verminderen. Verzacht zichtbaar de huid terwijl een afslankend effect wordt verkregen, ideaal voor heupen, dijen en billen.

€ 99,95

Lancôme Blush Subtil Crème



De Blush Subtil Crème van Lancôme modelleert uw gelaat en zorgt voor een ongelooflijk frisse look. Hij is gemakkelijk aan te brengen met uw vinger en zorgt voor een natuurlijk stralend effect op uw jukbeenderen. Blush Subtil Crème zal het licht mooi vangen, ideaal om een statement te maken! Verkrijgbaar in 3 kleuren.

€ 36,67

Collistar Flawless Eyebrows Kit



Wenkbrauwen zijn nu ware ‘eye cathers’. Collistar heeft deze trend gesignaleerd en gevolgd en op haar innovatieve manier en met haar stijl opnieuw geïnterpreteerd. Het resultaat: De Flawless Eyebrows Kit. Een professionele set waarmee iedereen gemakkelijk en snel leert de wenkbrauwen te verfraaien, vormgeven en perfectioneren in een handomdraai. Dit veelzijdige product is verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren: Blonde, Brown en Dark Brown en bestaat uit twee componenten: een fixerende wax en een gekleurd poeder. Beide componenten zijn make-up en verzorging in 1.

Flawless Eyebrows Modelling Wax + Coloured Powder € 23,75

Shisheido Instroke Eyeliner



Shisheido Instroke Eyeliner is geïnspireerd op de Japanse kalligrafiekunst. De Inkstroke glijdt soepel en gelijkmatig over de huid en blijft perfect zitten zonder te vlekken. Het creëert haarfijne en precieze of dikke, stevige lijnen met één simpele handbeweging. Een samenstelling die bestand is tegen vocht, transpiratie en talg. Blijft mooi zonder te vlekken of vervagen, zelfs op de meest expressieve ogen.

Shisheido Instroke Eyeliner € 29,58

Douglas face & cheeks palette



Douglas speelt in op de glow trend met de nieuwe face & cheeks palette van Douglas Collection. Deze kan gebruikt worden als highlighter, bronzer of blush voor een perfecte en stralende teint! Deze soepele en verfijnde poeders worden geassocieerd met fijne parels die een driedimensionale stralende look geven. Deze set van metallic en iriserende tinten geven de perfecte lichtheid aan iedere teint.

€ 14,99