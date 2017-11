De nieuwste beauty producten

Dagelijks komen er nieuwe beauty producten op de markt, en de mailbox is dan ook overvol met de nieuwtjes over haar, make-up en huidverzorgingsproducten. We hebben ook deze een maand een overzicht gemaakt van de nieuwste producten in beauty land!

Burberry Festive Face Poeder



Deze Festive Face Palette highlighter van Burberry Beauty is een opbouwende & luminous poeder voor een subtiele highlighter. Een oplichtende poeder die speciaal is ontworpen om diepte en dimensie te creëren voor een verfijnde, natuurlijke uitstraling.

Burberry Festive Face Poeder € 59,16

Wetbrush



Haarborstels ingezet met IntelliFlex borstelharen; de gepatenteerde borstelharen van Wet Brush zijn dun, sterk en flexibel waardoor ze op alle soorten haartypen te gebruiken zijn. Je haar wordt beschermd en de doorbloeding van je hoofdhuid verbetert. WetBrush breidt dit najaar haar collectie haarborstels uit met de Tattoo Brushes & Holiday Glitter Brushes.

Adviesverkoopprijs: € 14,95

alessandro Majestic Me Striplac



Ontdek de schitterende glow van vier intense kleuren die staan voor tijdloze elegantie, sensualiteit en onweerstaanbare schoonheid. De collectie vertegenwoordigt een glamorous vrouw met zelfvertrouwen en een krachtige persoonlijkheid. Haar innerlijke power laat haar zowel overdag als ’s nachts koningin zijn. Monarchy Green | Pearly Mauve | Red Paradise | Majestic Blue

alessandro Majestic Me | Striplac €11,95

Chrissy Teigen X Becca Blush



Dit Chrissy Teigen X Becca Palette is een mooi palette gecreëerd vol met warme, zwoele en weelderige tinten highlighter, blusher en bronzer, allemaal persoonlijk uitgekozen door Chrissy. Iedere tint op dit limited-edition palette beschikt over onze iconische, unieke formule die pigmenten vermengt met vloeistoffen voor een ongeëvenaard, romig gevoel die als zijde op de huid glijdt en nooit klontert.

Chrissy Teigen X Becca Blush € 45,90

Tweezerman Glitz & Glam Pincet Sets



Deze Glitz & Glam set van Tweezerman bevat de must-have beautytools voor een oogverblindende oogopslag en wordt geleverd met een luxe toilettasje. Een limited edition Slant Tweezer met een fel roze glitter finish – hét award winnende pincet met schuine punt dat elk haartje met de grootste precisie verwijdert, en de ProMaster Wimperkruller met een prachtige zilvergrijze gunmetal finish, speciaal ontwikkeld om de wimpers van amandelvormige- en diepliggende ogen perfect te krullen.

Tweezerman Glitz & Glam Pincet Sets € 56,05

Estée Lauder Pure Color Love Matte Lipstick



Pure Color Love Matte van Estée Lauder is een collectie met intense lipsticks in een scala aan levendige tinten en opvallende finishes. Met de pittige kleuren en texturen hul je je lippen in laagjes. Van heldere en donkerdere tinten tot nude en neutraal, stem je look af op elke outfit, gemoedstoestand en gelegenheid. De mogelijkheden zijn eindeloos. Durf te experimenten door kleuren te mengen, houd het bij één favoriete tint of creëer laagjes van kleur.

Estée Lauder Pure Color Love Matte Lipstick € 26,47

Benefit Beauty & The Bay Make-upset



Deze Beauty & The Bay Benefit Cosmetics make-upset is geschikt voor een complete Benefit look! Deze make-up set voor een complete avondlook laat u stralen met High Beam, geeft u lange wimpers met They’re Real Mascara, lift uw wenkbrauwen met High Brow en geeft u een gebronsde look met de Hoola Matte Bronzer. Al deze Benefit Cosmetics bestsellers zijn verpakt in een chique sneeuwbol van blik, leuk om cadeau te geven of om te verzamelen.

Benefit Beauty & The Bay Make-upset € 39,99

Yves Saint Laurent Vinyl Couture Mascara



Mascara Vinyl Couture heeft een vloeibare en transparante basis, wat betekent dat het in staat is om een dichte laag van kleurpigmenten te absorberen. Dankzij een transparante basis heeft de formule een echt hoge kleurimpact met een helder vinylresultaat. De mascara geeft een gladde en glanzende afwerking – – het is geavanceerd maar edgy, voor degenen die met kleur willen spelen. Verkrijgbaar in diverse felle kleuren.

Yves Saint Laurent Mascara Vinyl Couture € 36,67

alessandro Ice Bear Hand Cream



De handcrème is omhuld in een ijsblokje, maar de textuur smelt zodra het in aanraking komt met je warme lichaamstemperatuur. Door ingrediënten als shea butter en kokosolie voelen je handen fluweelzacht aan en krijgen ze de boost die ze verdienen.

alessandro Ice Bear Hand Cream € 9,95

Becca Ombre Nudes Eye Palette



De Ombre Nudes Eye Palette van Becca creëert een natuurlijke diepte en een subtiele highlight met fluweelzachte toon-op-toon tinten. Met dit pallet maakt u een verscheidenheid aan neutrale looks, van subtiele tot gedurfde. Dit palet is ideaal voor het aanbrengen van contouren rond de ogen en het gezicht, geweldig voor het invullen van dunne wenkbrauwen en kan nat of droog als een eyeliner worden gebruikt.

Becca Ombre Nudes Eye Palette € 36,72