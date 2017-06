De nieuwste beauty producten

Dagelijks komen er nieuwe beauty producten op de markt, en de mailbox is dan ook overvol met de nieuwtjes over haar, make-up en huidverzorgingsproducten. We hebben ook deze een maand een overzicht gemaakt van de nieuwste producten in beauty land!

Clinique Chubby Plump & Shine Liquid Lip Plumping Gloss



Voor degenen die graag vollere lippen willen komt Clinique met de Chubby Plump & Shine Liquid Lip Plumping Gloss. Een vloeibare gloss die lippen voller, gladder en frisser doet lijken. Draai simpelweg aan de onderkant van de stick voor een volle punt en breng aan. Je lippen voelen direct na het aanbrengen prettig en fris aan. De intense glans zorgt voor extra dimensie. Verkrijgbaar in 8 kleuren, variërend van nudes tot paarstinten en parelmoer.

Adviesverkoopprijs: € 21,93

Hema beauty 100% vegan make-upkwasten



Hema beauty heeft een compleet vernieuwd assortiment geïntroduceerd met 100% vegan make-upkwasten. Binnen deze collectie vallen twee bijzondere nieuwkomers, geïnspireerd door de nieuwste professionele applicatietechnieken: een Stippling Brush en een Buffing Brush. Er zijn vanaf nu maar liefst 22 verschillende kwasten. Het nieuwe make-upkwasten assortiment is verkrijgbaar in alle HEMA filialen en via hema.nl. De prijzen variëren van € 3 tot € 6.

alessandro International Ibiza Spirit Striplac-nagellakcollectie



Met de alessandro International Ibiza Spirit Striplac-nagellakcollectie waan je je op het magische eiland Ibiza. Drie nieuwe, intense kleuren geïnspireerd op de relaxte sfeer, boho kledingstijl en glamorous uitstraling van de populaire reisbestemming. Strip en match voor de perfecte sunset, glamorous of midnaight manicure met een long lasting resultaat. € 12,20

Sans Soucis Hand Cream Light



Tijdens de warme, droge zomer is het van belang je handen van de juiste verzorging te voorzien. Een volle, rijke crème kan dan snel als ‘teveel’ aanvoelen en zorgen voor zweterige handen. De nieuwe Sans Soucis Hand Cream Light heeft een lichte textuur en voedt de handen zonder een vettig laagje achter te laten. € 13.95

Garnier Ambre Solaire Sensitive + Beschermende Hydraterende Mist SPF 50



Speciaal voor dagelijks gebruik komt Garnier Ambre Solaire met haar eerste on-the-go dagelijkse zonbescherming: Sensitive Advanced Protecting Hydrating Face Mist SPF 50. De spray beschermt niet alleen tegen schadelijke UV-A en UV-B stralen, maar ook tegen de effecten van luchtvervuiling. De city mist is tevens geschikt om over je make-up

te gebruiken. € 15,25

Essie summer S’il vous play collectie



De Essie summer S’il vous play collectie heeft heerlijke zoete kleurtjes, en is geïnspireerd op de patisserie zoals je die in Parijs ziet. De collectie heeft 6 kleuren die je naar macarons doen verlangen.