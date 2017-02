De nieuwste make-up collectie’s

Bij een nieuw seizoen hoort ook nieuwe make-up. De make-up merken komen dan ook voor het lente/zomer seizoen 2017 met nieuwe make-up collectie’s en de bijbehorende looks. We zetten ze hier vijf op een rij.

Lancôme Absolutely Rôse

Rose staat centraal in de Lancôme Absolutely Rôse make-up collectie. Roze domineert dus, maar met een nieuwe, moderne twist en in een collectie die de basics van de effortless chic van de Parisienne combineert en helemaal in het teken staat van de frisheid, tederheid en zuiverheid.



Prijzen van €24,00 tot € 65,00. via Douglas.nl.

Aveda Solstice Bloom



In solstice bloom, de limited edition lente/zomer 2017 make-up collectie van Aveda The Art and Science of Pure Flower and Plant Essences komt als het ware een viering van zonlicht tot leven. In deze nieuwe collectie worden romantische pasteltinten gecombineerd met pure, aardse tinten om de terugkeer van langere, warme dagen aan te kondigen.



Prijzen van € 16,50 tot € 28,50. via Aveda salons en spa’s.

Collistar Giardini Italiani



Collistar komt voor de lente-zomer 2017 met de Giardini Italiani make-up collectie. De collectie is een eerbetoon aan de prachtige Italiaanse Renaissance tuinen.Een pure, zachte en vriendelijke look geïnspireerd door een weelderige wereld van bloeiende bloesem, vrolijke kleuren en zachte pasteltinten die een perfecte stijl weerspiegelen.



Prijzen van € 8,25 tot € 34,50. via Douglas.nl.

Artdeco Hypnotic Blossom



De nieuwe Artdeco Hypnotic Blossom collectie is geïnspireerd op de start van de lente met haar fleurige, geurende hortensia en dahlia’s. Modieuze kleuren van het seizoen zoals koraal, helder roze en verleidelijk rood worden gecombineerd met natuurlijke tinten zoals abrikoos, beige, hemelsblauw en roze voor een romantische spring look. Deze look ademt pure levenslust!



Prijzen van €4,95 tot €13,95. via Douglas.nl.

Yves Saint Laurent The Street and I Collectie



De Yves Saint Laurent The Street and I Collectie is geïnspireerd door Graffiti art; kunst in het hart van LA, Parijs, New York, Londen en Shanghai. Allen zijn het centrum van speeltuinen voor haar verrukking. De straat is haar muze.



Prijzen van €26,00 tot €70,00. via Douglas.nl.