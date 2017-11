De nieuwste make-up producten

Dagelijks komen er nieuwe beauty producten op de markt, en de mailbox is dan ook overvol met de nieuwtjes over haar, make-up en huidverzorgingsproducten. We hebben ook deze een maand een overzicht gemaakt van de nieuwste producten in make-up land!

Estée Lauder Pure Color Envy Lash Collection



Met de Pure Color Envy Lash Collection, de nieuwste mascaralijn van Estée Lauder, maak je keer op keer een verpletterende indruk. Creëer intense, opvallende looks met een schitterende formule die in laagjes kan worden aangebracht met het speciale tweezijdige borsteltje. Het resultaat? Uiterst volumineuze, eindeloos lange en perfect gescheiden wimpers. Voor echt onweerstaanbare kijkers gebruik je de capsulecollectie met alle essentiële oogproducten.

Pure Color Envy Lash Multi Effects Mascara, € 32,-

Clinique Pop Lip Shadow Cushion Matte Lip Powder



Om een unieke, fluweelachtige matte lip te maken deppen visagisten vaak wat poeder bovenop de lipstick. Geïnspireerd door deze backstage trick werd de nieuwe Clinique Pop Lip Shadow Cushion Matte Lip Powder gecreëerd. Het geeft een explosie van kleur met een zachte, matte finish in een textuur die van gedaante wisselt. De superintense, romige pigmenten glijden moeiteloos over je lippen en veranderen dan in een gewichtloze, poederige finish, om zo van je lippen echte eyecatchers met een heldere, intense kleur te maken.

De Clinique Pop Lip Shadow Cushion Matte Lip Powder is verkrijgbaar in 8 kleuren vanaf midden oktober. Prijs €23,00.

Christian Faye Smokey Eye Pallet en het Quattro Eyeshadow Palet



De jaren negentig had een typerende make-up look; donkerbruine of dieppaarse Smokey Eyes en lipsticks. En om deze flashback naar de nineties te eren lanceert Christian Faye twee prachtige oogschaduw paletten: het Smokey Eye Pallet, in drie verschillende kleuren ( € 21.95) en het Quattro Eyeshadow Palet, bestaande uit vier prachtige, bruin getinte kleuren ( € 15.95).



Bobbi Brown Downtown Cool Collection



De Downtown Cool Collection van Bobbi Brown Cosmetics bestaat uit een assortiment van urban chique must-haves die het makkelijk maken om de done-but-perfectly-undone look te creëren. Vergeet het subtiel opmaken van de ogen, maar ga voor een geaccentueerde blik met onze signature double-lining techniek. Twee prachtige, bij elkaar passende kleuren gemaakt om te mengen. Verkrijgbaar via Douglas.nl.

Clinique Even Better Glow Light Reflecting Makeup SPF 15



Clinique Even Better Glow Light Reflecting Makeup SPF 15 is een transparante tot medium dekkende vloeibare foundation die de huid direct en langdurig een mooie glans geeft, zodat je huid straalt en niet glimt. Lichtreflecterende, glanzende parelmoerpigmentjes helpen onzuiverheden en vlekjes te verdoezelen en geven de huid een gezonde mooi-van-binnenuit-glans. Exfoliërende en verhelderende ingrediënten werken op de lange termijn aan een egale huid zonder verkleuringen en met een mooie structuur, zelfs als je geen make-up op hebt. De lichtgewicht en

verzorgende formule is gemakkelijk te blenden en in laagjes op te brengen. Geschikt voor huidtype 2 en 3. Prijs: € 37,23

Lancôme Lipgloss L’Absolu Gloss Sheer



Lancôme L’Absolu Gloss Sheer bestaat uit een zalig kleurenpalet van 14 roze tinten met 3 begeerlijke finishes: sheer – geeft een glossy, licht gekleurd en sprankelend resultaat, cream – vormt een intens en gesatineerd kleurwaasje op de lippen en matte, geeft een intens gekleurd resultaat met fluwelige finish.

€ 30,61