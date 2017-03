De nieuwste mode en accessoires voor het lente 2017 seizoen

Nu het weer geleidelijk aan warmer wordt en de lente nadert, is het de perfecte tijd om te beginnen met inspiratie op te doen voor de laatste mode en accessoires van het nieuwe seizoen. Want van een paar nieuwe kledingstukken en accessoires ieder seizoen, wordt elke vrouw blij, ook al wordt onze hele kledingkast niet vervangen! We laten je hier 5 nieuwe trends zien voor de lente 2017.

Marine

De marine trend is vaak te zien geweest de afgelopen jaren, en ook dit seizoen komt het weer terug. Vele lente collecties komen met allerlei maritieme details, zoals strepen en een kleurenpalet met marineblauw en wit. Dit kun je bijvoorbeeld ook zien in de collectie van McGregror, die de kleuren toepast op zowel de kleding als de schoenen.

Pyjama

We kunnen lekker de hele dag door relaxen in looks die geïnspireerd zijn door nachtkleding, met onder andere luxe, zachte stoffen, los zittende broeken en laag uitgesneden of juist hoge halslijnen. De heerlijke comfortabele kleding komt in neutrale tinten zoals kaki en nude.

Roze

Roze is dit seizoen te zien in alle mogelijke tinten; zacht, fel, neon, je noemt het maar op. Je kunt er niet omheen, en waarom zou je dat willen? De kleur verwarmt elk huidtype, en staat erom bekend om gevoelens van liefde en romantiek op te roepen.

Strepen

Sportieve strepen van de negentiger jaren zijn weer helemaal terug. Bereid je voor op een heleboel verschillende strepen in elke soort vorm en silhouet. Strepen zie je bijna elk seizoen, maar dit jaar zijn ze fel en gewaagd, maar ook in zwart en wit.

Statement accessoires

Je outfit maak je natuurlijk af met accessoires. Dit jaar zijn gedurfde, verleidelijke statement accessoires een must. Denk grote oorbellen, kleurrijke tassen met fruitige en aparte ontwerpen, broches, haar accessoires en grote boho ringen. Deze worden dan gecombineerd met een tijdloos horloge.