De nieuwste modellen auto’s

Vrijwel iedere maand komen er een of meerdere nieuwe modellen auto’s op de markt. Omdat wij vrouwen niet al teveel interesse hebben in alle productspecificaties, hebben we hier een overzicht gemaakt van de nieuwste modellen die net op de markt zijn, of nog uit moeten komen.

Range Rover Velar



Nieuwste lid van Range Rover-familie de Velar volgt de Range Rover Evoque en Range Rover Sport op. De onthulling en meerdere details worden onthuld op 1 maart 2017.

Porsche Cayenne S en S Diesel Platinum Edition



Porsche breidt het Platinum Edition-label uit met de Cayenne S en de Cayenne S Diesel. De nieuwe modellen vallen op door hun exclusieve standaarduitrusting met onder meer in platina zijdeglans uitgevoerde 21 inch SportEdition lichtmetalen wielen en de achtvoudig elektrisch verstelbare en met alcantara beklede sportstoelen van de Cayenne GTS.

Opel Crossland X



De Opel Crossland X is een trendy stadse auto die compact is en een enorm veelzijdig interieur heeft. Met zijn dynamische avontuurlijke looks en de tweekleurige lak is de Opel Crossland X iets heel bijzonders.

Volkswagen Tiguan Allspace



Volkswagen heeft zijn Tiguan-reeks uitgebreid met de grotere, veelzijdige en elegante Allspace. De XL-versie van de Tiguan valt niet alleen op door zijn langere wielbasis. Hij onderscheidt zich ook van de compactere Tiguan door zijn aangepaste ontwerp en zijn nog rijkere standaarduitrusting. In de tweede helft van 2017 komt hij op de markt.

Audi A5 Cabriolet



De nieuwe Audi A5 Cabriolet met zijn elektrisch bedienbare en perfect geïsoleerde softtop (leverbaar in zwart, bruin, rood of grijs) combineert sportiviteit en elegantie. De A5 Cabriolet is er in de uitvoeringen basic, design en sport.

Renault ZOE



De Renault ZOE is een 100% elektrische auto, en biedt een onovertroffen verhouding tussen prijs en actieradius ten opzichte van alle elektrische concurrenten. Om het reizen te vereenvoudigen, maakt de Z.E. Trip app in combinatie met de Z.E. Pass het nog eenvoudiger om de batterij op te laden bij openbare laadpunten overal in Europa.

Volkswagen cross up!



De nieuwe Volkswagen cross up! is de avontuurlijke uitvoering van de vorig jaar vernieuwde up!. Uiterlijk onderscheidt de cross up! zich nadrukkelijk door zijn robuuste stijlfeatures. Zo heeft het model onder meer ‘cross’ voor- en achterbumpers met grijze inserts, in ‘Light Silver’ contrasterende buitenspiegels en zwarte carrosseriepanelen op de wielkasten, portieren en dorpels. De dakrails van deze up! zijn zilverkleurig en het exterieur is verder afgewerkt met chroomdetails.