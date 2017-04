De nieuwste nagellak kleuren voor het nieuwe seizoen

Nagels zijn ideaal om flink op te experimenteren met kleur en leuke printjes. Constant komen er weer veel nieuwe kleuren nagellak op de markt en zo ook voor de lente-zomer 2017. We hebben hier een overzicht gemaakt.

Dior Vernis Summerlook 2017

De nieuwe generatie Dior Vernis heeft een ingenieuze formule die zorgt voor een gel effect. Dit seizoen weerspiegelt Dior Vernis de Care & Dare state of mind door middel van vrolijke, krachtige kleuren: een gewaagde Coral Crush, een stralende Blazing Bronze, en de pure Optic White.



Prijs: € 27,95 per stuk

Fiji Collection by OPI

Deze lijn met 12 kleuren voor handen en voeten, is verkrijgbaar in nagellak, Infinite Shine én GelColor. Je kunt dus kiezen voor de OPI Color Treatment, die perfect bij je past.



Prijs: € 14,95 per stuk

Caption Resort Spring/Summer Collection

De Caption Resort Collection draait om zachte pasteltinten geïnspireerd door de kleuren van lentebloesem en rozenblaadjes. Dankzij de unieke LacQ³ -technologie is de lak intens gepigmenteerd en droog binnen no-time.



6 limited edition neon nagellak kleuren van Hema Beauty

Hema Beauty lanceert zes nieuwe neon nagellak kleuren. Met deze opvallende limited edition musthaves stelen jouw nagels op elk feestje de spotlights! Om een echt neon-effect te creëren is er een speciale basecoat en de topcoat zorgt voor extreme glans.



Prijs: € 2,00 per stuk

essie spring 2017 California Besties Collection

De essie spring 2017 collectie is geïnspireerd door de zonovergoten dagen aan het strand en spectaculaire zonsondergangen gedeeld met een aantal beste vrienden op een road trip.



Prijs: € 11,99 per stuk