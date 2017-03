De nieuwste parfums voor vrouwen

Wij vrouwen houden van een lekker geurtje, en hoewel het parfum aanbod al overweldigend is, komen de diverse merken gelukkig constant met nieuwe geuren op de markt. We houden je graag op de hoogte, vandaar dat weer een lijstje hebben gemaakt van de nieuwste parfums die het proberen de moeite waard zijn.

Jo Malone London The Bloomsbury Set



De nieuwste Jo Malone London lancering: The Bloomsbury Set. Een kleurrijke limited edition collectie geïnspireerd op de vrije geest van The Bloomsbury Group, een groep van Britse kunstenaars, schrijvers en intellectuelen die aan het begin van de 20e eeuw ontstond. De vijf fragrances in deze collectie omvatten de essentie van een ongedwongen leven, van ochtend tot middag en avond. Verkrijgbaar via Douglas.nl

Viktor & Rolf Flowerbomb Bloom



Viktor & Rolf weten de wereld wederom te verrassen door een nieuw hoofdstuk in de Flowerbomb story te brengen: Flowerbomb Bloom. Al is deze nieuwkomer sterk verbonden met de robuuste geur van Flowerbomb, hebben Viktor & Rolf voor ogen gehad dat Bloom vooral een uitbarsting van frisse bloemensoorten moet zijn: een geur die de terugkeer van prille lentedagen en de verkwikkende frisse buitenlucht aankondigt. Voor deze nieuwe Eau de toilette is men op ontdekking gegaan naar vernieuwende olfactorische mogelijkheden waarbij de grenzen van het bloemenboeket zijn opgezocht om een sprankelende, frisse en sensuele geur te bereiken. Prijs vanaf € 62,62

Izia van Sisley



Sisley lanceert Izia, een project van vijf generaties vrouwen met ieder haar eigen talent. Naar het idee van Isabelle d’Ornano, oprichtster van het cosmeticabedrijf Sisley, in samenwerking met parfumeur Amandine Clerc-Marie, dochter Christine d’Ornano, die kunstenares Quentin Jones uitnodigde voor het artwork en nichtje Sonia die als model de campagne siert. De unieke d’Ornano-roos die eens in het jaar in mei bloeit in één van de kasteeltuinen van de familie vormt de basis van het betoverende parfum. Izia laat je verlangen naar een warme lentedag in Parijs.

Izia Eau de Parfum is verkrijgbaar vanaf maart 2017 bij Douglas.nl.

Giorgio Armani Sì Rose Signature Eau de Parfum Collector Edition 2017



Elke lente transformeert de collectors item flacon van Giorgio Armani Sì Rose Signature in een eerbetoon aan deze sensuele en sprankelende vrouwelijkheid. De editie van de Sì Rose Signature van 2017 is versierd met een delicate, zijdeachtige strik. De strik, in een zachtroze kleur, wordt gekruist om het discrete decolleté van de schitterende, perfect gedrapeerde couturegewaden te vormen. In het midden, als een zwart sieraad, wordt de donkere zuiverheid van de Onyx dop nog eens versterkt met een basis van glinsterend gouden ringen. Verkrijgbaar via Douglas.nl.

Lancôme La Vie est Belle



Lancôme La Vie est Belle is meer dan een parfum: het is een manifest, een stralende ode aan de vreugde en de vrijheid! Omdat geluk geen bestemming is, maar een reis. Omdat geluk een verzameling is van emoties die op ieders pad voorkomen. Daarom wordt La vie est belle uitgebracht in een nieuwe en eigenzinnige geurversie. Ontdek een nieuwe bloemencompositie in een betoverende beperkte editie, een ode aan de vernieuwende lente. Ontdek een unieke en opgewekte geur, het resultaat van duizenden bloemblaadjes in een hart met de glimlach van kristal.

Verkrijgbaar via Douglas.nl

Jo Malone London Cologne Intense Myrrh & Tonka



Jo Malone London Cologne Intense Myrrh & Tonka is een warme, elegante en sensuele geur door de combinatie van het bijzondere ingrediënt Mirre als hartnoot en Tonkaboon als basis. Prijs € 84,84