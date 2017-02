De nieuwste parfums voor vrouwen

Wij vrouwen houden van een lekker geurtje, en hoewel het parfum aanbod al overweldigend is, komen de diverse merken gelukkig constant met nieuwe geuren op de markt. We houden je graag op de hoogte, vandaar dat weer een lijstje hebben gemaakt van de nieuwste parfums die het proberen de moeite waard zijn.

Estée Lauder Bronze Goddess Eau Fraîche



Warm, sensueel en mysterieus, dat is deze verleidelijke, nieuwe geur voor het hele lichaam. De geur opent met de pittige citrustoetsen van sappige mandarijn en Italiaanse bergamot, terwijl de onverwacht prikkelende kracht van gemberextract de zintuigen tot leven wekt. Verslavend is de romige kokosnoot, die het hart vervult van zijdezachte warmte, nog opgedreven door de zonnige bloemengeur van frangipaniblaadjes en de rijke textuur en intensiteit van absolu van Arabische jasmijn. De sensuele geur wordt nog intenser met glanzende bronstinten, waar de zachte warmte van kasjmierhout gedrenkt wordt in de gloed van gouden amber en bedwelmend vanilleabsolu, een hartverwarmende roes.

De nieuwe Bronze Goddess Eau Fraîche is vanaf 20 maart 2017 verkrijgbaar bij alle Estée Lauder-verkooppunten en online op www.douglas.nl. Bronze Goddess Eau Fraîche, 100ml € 69,-

Michael Kors Sexy Blossom



Michael Kors introduceert Sexy Blossom van Michael Kors is een bloemige houtachtige muskus geur geïnspireerd door de essentie van de lente en de verleidelijke bloemen van het seizoen. Dit is de geur van een zelfverzekerde vrouw. Sexy Blossom benadrukt de delicate warmte van pink orchid accord, de sexy touch van ambrox, de zoete smaak van lychee en soepele musk dat fluwelen bossen oproept voor een betoverende en romantische geur. Prijs € 54,00 via Douglas.nl.

Lanvin Éclat D’Arpège



Lanvin Éclat d’Arpège Eau de Parfum staat symbool voor twee verschillende werelden die samenkomen, namelijk erfgoed en geschiedenis in het hedendaagse. Éclat d’Arpège viert de liefde voor couture en design samen met de liefde voor dierbaren. Lanvin Éclat d’Arpège is een verfijnde en delicate geur. In de topnoten vinden we Siciliaanse citroenblaadjes en groene hyacint. In het hart van deze geur van Lanvin wordt bloesem van blauwe regen en perzik gecombineerd met pioenroos en groene theeblaadjes. De basisnoot rondt het geheel af met een boeket van wit cederhout, zachte muskus en amber. Prijs € 52,65 via Douglas.nl.

Signorina In Fiore van Salvatore Ferragamo



Signorina In Fiore van Salvatore Ferragamo, komt voort uit de florale inspiratie achter deze frisse en bloemige geur. De geur is een ode aan alle jonge vrouwen en hun ontluikende liefdes omdat, wanneer ze verliefd zijn, iedere vrouw opbloeit als een bloem. De geur heeft topnoten van nashi peer sorbet en granaatappel, hartnoten van kersenbloemsem en jasmijnblaadjes en basisnoten van witte musk en sandelhout. Prijs € 46,00 via Douglas.nl.

Daisy Dream Kiss van Marc Jacobs



Daisy Dream Kiss van Marc Jacobs is een bloemige, fruitige geur met een vibrerende melange van pioenroos, kersenbloesem en rozenbloemblaadjes. De topnoten zijn mandarijnblad, zwarte bes en rode peer en noten van sensueel blank hout, ambrox en sandelhout ronden de basis af. De geur is geïnspireerd door de levendige uitbarstingen van kleur in de Marc Jacobs Resort modecollecties. Prijs € 66,00 via Douglas.nl.

Tom Ford Velvet Orchid Lumière



Tom Ford introduceert Velvet Orchid Lumière, een glinsterende tint velvet binnen de Tom Ford Orchid-collectie. Betoverend en fris, de nieuwe interpretatie van de Velvet Orchid Eau de Parfum dompelt je onder in sensualiteit. De geur opent met Italiaans bergamot en mandarijn, waarbij de verlichtende honingtextuur een warme dimensie toevoegt. Succan absolute, een uiterst puur rum-extract, leent een noot uit van een gekarameliseerde, gelakte suikerstok. De geur haar hartnoot is gevuld met stoffelijke bloemnoten. Een Velvet Orchid akkoord bestaande uit pure jasmijn, Turkse rozenolie en weelderige cattleya leopoldii orchidee gaat samen met Tom Fords signature Black Orchid. In de basis is vanille geïntensifieerd en afgerond met labdanum, sandelhout en mirre. Prijs € 70,00 via Douglas.nl.

Aerin Rose Cologne-collectie



De Aerin Rose Cologne-collectie omvat drie nieuwe lichte en luxueuze rozengeuren voor elke dag, elke stemming en elke gelegenheid. Met de Bamboo Rose Eau de Cologne waan je je in een Aziatische tuin, de Garden Rose Eau de cologne doet denken aan het Engelse platteland en de Linen Rose Eau de cologne gebruik je als je geur van East Hampton wilt ervaren. De Rose Cologne-collectie is vanaf 20 maart 2017 exclusief verkrijgbaar aan de Estée Lauder-counter van de Bijenkorf Amsterdam en online op www.douglas.nl. De drie colognes zijn verkrijgbaar in 200ml voor € 155,-.