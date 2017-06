De nieuwste spirituele boeken

In de zoektocht naar jezelf en naar antwoorden op verschillende vragen van het leven, zijn spirituele boeken een goede aanvulling. We zetten hier de nieuwste exemplaren op een rij, die nu in de winkel liggen of binnenkort uitkomen.

Vind de boeddha in jezelf

Boeddhisme interesseert veel mensen, maar tegelijkertijd schrikt het mensen ook af door het schijnbaar harde en ascetische karakter ervan. Manu Adriaens gaat in deze lichtvoetige en toegankelijke introductie op zoek naar de kern van zen en boeddhisme. In de Vind de boeddha in jezelf – 72 boeddhistische wijsheden voor de westerse mens, brengt Manu Adriaens aan de hand van teksten van hedendaagse boeddhisten en eeuwenoude zenverhalen 72 wijsheden samen die een leidraad kunnen vormen voor de westerse mens. Zonder dwang, zonder verplichting. Want zoals de Boeddha het zelf zei: “Accepteer niet wat ik zeg als waarheid alleen maar omdat ik het zeg. Nee, stel het juist op de proef, net zoals je goud test om te bepalen of het echt goud is of niet.” € 14,99

Ontspannen voor beginners

Meer rust met yoga en meditatie

Het weekend is net om maar je bent niet tot rust gekomen. Meditatie en yoga helpen ontspannen. Maar wáár haal je de tijd vandaan? In Ontspannen voor beginners van yogadocente Gilleske Kreijns leer je ontspanning te vinden in de kleine momenten van de dag. In de trein, onder de douche of een moment achter je bureau. Soms is dat een half uur, soms vijf minuten. Maar genoeg om verfrist aan de dag te beginnen of deze af te sluiten. Ook leer je grenzen herkennen en bewaken, gewoontes ontwikkelen die energie opleveren (in plaats van kosten) en rustmomenten inbouwen.

Elk hoofdstuk bevat simpele maar zeer effectieve yoga- en meditatieoefeningen voor achter je bureau, na het werk of als de kinderen op bed liggen. Prijs: €19,99

Het geheim van het Deense geluk

Na het grote succes van Hygge, komt Meik Wiking met een nieuw boek. Het geheim van het Deense geluk is een praktisch en wederom prachtig vormgegeven boek vol weetjes, feitjes en onderzoeksresultaten van het Happiness Research Institute uit Kopenhagen. De wereld heeft een ongekend welvaartsniveau bereikt, en hoewel we in veel gevallen rijker zijn geworden, is het ons niet gelukt om gelukkiger te zijn. Er leven meer mensen aan de onderkant dan aan de bovenkant van de globale geluksschaal. Hun gedrag is anders. Hun vooruitzichten zijn anders. Hun prioriteiten liggen anders. Hoe vertaalt zich dat in het alledaagse leven? Is er iets wat we kunnen leren van de gelukkigste mensen ter wereld? Meik Wiking is een van de bekendste geluksexperts ter wereld. Hij is CEO van het Happiness Research Institute in Kopenhagen en geeft in dit boek aan de hand van honderden interviews en onderzoeken een volledig beeld van wat mensen gelukkig maakt, inclusief nieuwe onderzoeksresultaten en experimenten over bijvoorbeeld glimlachen en de effecten van social media op geluk. Compleet, makkelijk te lezen en prachtig geïllustreerd. Er is een reden dat Meik Wiking ‘de gelukkigste man ter wereld’ werd genoemd door The Times.

Het geheim van het Deense geluk Prijs: € 19,99 Het boek verschijnt 12 september.

Hartvol

Stop met zelfkritiek en perfect moeten zijn: open je hart voor vriendelijkheid en zelfcompassie. Mild zijn voor jezelf is een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling staat. Marlou Kleve schreef voor iedereen die benieuwd is naar de voordelen van (zelf)compassie het toegankelijke en praktische Hartvol: een soort zelfcompassie voor beginners. Hartvol is een eerlijk en to-the-point boek en verschijnt op 22 augustus. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de positieve effecten van mindfulness en zelfcompassie: jezelf vriendelijk behandelen, zoals je dat ook doet naar een goede vriend(in) of anderen om wie je geeft. Dat is niet altijd even makkelijk, want meestal ben je harder voor jezelf dan voor anderen. Marlou Kleve laat je in dit toegankelijke en praktische boek daarom kennismaken met de helende kracht van zelfcompassie: het ontwikkelen van liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf en anderen, om je te bevrijden van die hardvochtige zelfkritiek en je gevoel van verbondenheid en geluk te verhogen. Prijs: € 18,99 | Verschijnt: 22 augustus 2017 |

Lagom – Het Zweedse geheim voor het goede leven

‘Lagom är bäst’ is een bekend Zweeds spreekwoord, dat zoiets betekend als: ‘De juiste hoeveelheid is het beste’. Lagom vat de Zweedse psyche perfect samen en is een van de redenen waarom Zweden een van de gelukkigste landen ter wereld is, met een gezonde privé-werkbalans en een hoge levensstandaard. Lagom is een manier van leven die harmonie bevordert. Het draait om eerlijkheid, gematigdheid en tevreden zijn met wat je hebt in het leven. Het gaat niet om te veel of te weinig van iets hebben, maar om een algeheel gevoel van tevredenheid. Vol inzichten en met prachtige foto’s: deze waardevolle lifestylegids Lagom, zal eenieder helpen om kleine, eenvoudige veranderingen aan te brengen in je dagelijkse bestaan – of dat nu je dieet, financiën, werk of je vrije tijd betreft – zodat je leven gelukkiger en evenwichtiger wordt. Lagom | Prijs: € 15,00 | Verschijnt: 10 augustus 2017

De vijf inzichten: het boek vol wijsheden

Frank Ostaseski deelt in De vijf inzichten wat hij in de afgelopen dertig jaar heeft geleerd van de terminale patiënten die hij begeleid heeft. Wanneer je leeft volgens zijn inzichten, kun je de kostbaarheid van het leven beter waarderen. Het boek zal lezers van alle leeftijden kunnen inspireren; of ze nu de dood in de ogen kijken, zorgen voor een zieke geliefde, of simpelweg een manier zoeken om meer te léven in hun dagelijks bestaan. Frank Ostaseski is de oprichter van het Zen Hospice Project, het eerste boeddhistische verpleeghuis voor terminale patiënten die nergens anders terecht konden, en heeft in de afgelopen dertig jaar meer dan duizend mensen op hun sterfbed begeleid. Alles wat hij van hen heeft geleerd over betekenisvol leven heeft hij samengevat in zijn vijf inzichten: sta overal voor open; ga er volledig voor; wacht niet; vind een plek om te rusten in alle drukte; en moedig je ‘onwetendheid’ aan. De vijf inzichten | Prijs: € 19,99