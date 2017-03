De nieuwste zonneproducten voor het voorjaar van 2017

Nu de zon zich weer vaker laat zien, is goede bescherming tegen de zon extra belangrijk. Elk jaar komen er weer nieuwe producten op de markt, vandaar dat we overzicht hebben gemaakt van de nieuwste items voor het voorjaar van 2017, zodat je altijd beschermd kunt genieten van het lekkere weer! Maar we hebben ook de producten voor een gebruinde huid zonder zon, op een rij gezet.

Nivea Sun Protect & Hydrate-producten



Nivea Sun heeft nu een compleet nieuwe generatie zonbeschermingsproducten met een baanbrekende formule die niet alleen je huid beschermt tegen de zon, maar ook vlekken in kleding tegengaat. De formule is verwerkt in alle NIVEA Protect & Hydrate-producten en een selectie van de Nivea Sun Kids-producten. Zo geniet je dus maximaal van de zon zonder je zorgen te hoeven maken over vlekken in je kleding! Prijzen van € 6,15 tot € 16,65. via Bol.com.

Vichy Idéal Soleil zonbescherming



Vichy komt dit jaar met 5 nieuwe innoverende producten tegen zonbescherming. Nieuw voor het gezicht: anti-acné SPF30 en frisse onzichtbare gezichtsmist SPF50, nieuw voor het lichaam: Anti-zand fluide SPF30 & SPF50+, en nieuw voor kinderen: Anti-zand mist SPF50+. via Bol.com.

Supersonnic producten van Nannic



Nannic is een Belgisch merk dat innovatieve cosmeceuticals ontwikkelt en produceert. De filosofie van Nannic is om de huid van binnen uit te herstellen, beschermen en verbeteren. De ingrediënten die Nannic in haar producten verwerkt, zijn van natuurlijke oorsprong. Naast verzorgingsproducten voor lichaam en gezicht, heeft Nannic ook zelfbruiningsproducten in het assortiment, die de huid gradueel een mooie bruining geven die lang houdt maar de huid ook optimaal verzorgt. De SuperSunic Self Tan Spray is een Air Brush Spray, die een microscopisch fijne mist verstuift. Door de handige sprayflacon worden ook de moeilijk bereikbare plekjes streeploos bruin. De SuperSunic Self Tan Towel is een handig zelfbruiningsdoekje dat een mooie egale bruine kleur geeft, die maar liefst tot 7 dagen houdt. De SuperSunic Epibronze is een zelfbruinende body lotion, die de huid gradueel bruint en absoluut niet ruikt naar selftan. Prijzen van € 14,24 tot € 34,40. via Bol.com

Filorga UV-BRONZE



Filorga lanceert UV-BRONZE; een collectie verzorgingsproducten die hoge bescherming biedt tegen zonlicht, maar ook beschikken over een anti verouderende werking. UV-BRONZE wordt versterkt door een unieke nieuwe technologie: de Photo-Activated Technology.