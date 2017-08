Night of The Proms 2017

Night of The Proms, een muziekspektakel met optredens van artiesten uit uiteenlopende genres, vermengd met klassieke muziek, heeft vandaag de eerste namen voor de editie van 2017 bekendgemaakt. Soulzangeres Joss Stone, voormalig Spice Girl Melanie C en de 16-jarige pianiste Emily Bear vertolken op zaterdag 18 november hun grootste hits in Ahoy in Rotterdam onder begeleiding van het Antwerp Philharmonic Orchestra onder leiding van de Braziliaanse dirigente Alexandra Arrieche. Leona Philippo debuteerde vorig jaar op Night of the Proms en neemt opnieuw de dubbelrol van zangeres en presentatrice op zich. De kaartverkoop is reeds gestart via ticketmaster.nl.

Night of the Proms

Zaterdag 18 november 2017 | Ahoy, Rotterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: € 39, € 43, € 49, € 54 en € 59 (excl. servicekosten)

Kaartverkoop via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).