Nog geen vakantie geboekt? Bekijk onze tips!

Als het op vakantie aankomt zijn er mensen die super georganiseerd zijn en de zomervakantie maanden van tevoren plannen en boeken, en je hebt mensen die op het allerlaatste moment een reis zoeken en boeken. Misschien wachten ze op een goede aanbieding, weten ze niet precies wanneer ze op vakantie kunnen gaan, of weten ze gewoon dat er ook op het laatste moment ook nog genoeg reizen beschikbaar zijn. Hoe dan ook, als je nog geen vakantie hebt geboekt en je wilt ondanks het prachtige weer in Nederland toch nog even dichtbij weg, dan hebben we hier wat tips voor verschillende type vakantiegangers op een rij gezet.

Voor de strandliefhebber

Voor veel mensen gaan strand en vakantie hand in hand. En niet zo gek want in het mooie weer is het heerlijk om even af te koelen door een frisse duik in de zee te nemen. Er zijn heel veel mogelijkheden voor een strandvakantie, maar heb je ook wel eens aan de Belgische of wel Vlaamse Kust gedacht? Ook lekker dichtbij en prachtig weer. De Vlaamse Kust telt 13 badplaatsen in 10 kustgemeenten. Het is een diverse regio vol natuur, cultuur, strand en tal van recreatiemogelijkheden.

Voor de natuurliefhebber

Houdt je van wandelen, fietsen, water en meer in een natuurlijke omgeving? Dan kan je net over de grens van Nederland in Eifel terecht. De Eifel is ontstaan uit de vier elementen vuur, water, lucht en aarde, en het prachtige landschap weerspiegelt de geologische ontwikkelingen van miljoenen jaren: door rivieren gevormde dalen, gedoofde vulkaankegels, tot veen geworden droge maren, bizarre rotsformaties en gelaagde hoogtes. Zo kan je de nachthemel van de Eifel in het Sterrenpark bij Vogelsang aanschouwen, je wandelschoenen aantrekken om het landschap te ontdekken, of op de fiets springen en de regio te verkennen. Lijkt dit wat? Huur dan eens aan een vakantiehuis Eifel en geniet van het mooie landschap wat zo dicht bij huis is.

Voor liefhebbers van de stad

Is slenteren door de stad, shoppen, een museum bezoeken of een terrasje pakken eerder jou ding? Dan heb je ook hierin keuze zat! Kies eens een keer in plaats van New York, London, Barcelona, Rome of Parijs voor een wat minder voor de hand liggende trip. Denk aan Belfast wat deze zomer bruist met unieke evenementen, festivals en geweldige avonturen. Maak een wandeling langs de zeemijl om de Titanic-geschiedenis te ontdekken of reis door het land van Game of Thrones tijdens een filmlocatietour. Of denk aan Praag. Bezoek het grootste oude kasteel ter wereld, de vele musea, paleizen en kerken, bekijk de vrolijk gekleurde gebouwen en doe een lekker hapje en drankje in een van de vele cafe’s en restaurants.