Nutella opent pop-up bakkerij in Amsterdam

Nutella opent op 20 december voor het allereerst een eigen, tijdelijke, locatie waar speciale Nutella kerstkoekjes gebakken kunnen worden. Iedereen kan ruim een week lang gezamenlijk koekjes bakken in de pop-up bakkerij in Amsterdam. Met de Nutella Christmas Bakery wil Nutella heel Nederland stimuleren om samen de keuken in te duiken in de gezellige decembermaanden. De Nutella Christmas Bakery is geopend van woensdag 20 december tot en met donderdag 28 december, met uitzondering van eerste en tweede Kerstdag. De bakkerij is te vinden in op de Elandsstraat in Amsterdam en enkel te bezoeken na bevestiging van inschrijving. Iedereen kan zich gratis inschrijven voor één van de drie dagelijkse tijdslots. Inschrijven kan via het Facebook evenement van de Nutella Christmas Bakery. De inschrijving gaat van start op 7 december.