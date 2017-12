Wat kan je doen om je ogen te beschermen als het koud weer is?

In de koude wintermaanden leven de meeste mensen in droge omstandigheden binnenshuis. De warmte de hele dag door, draagt ertoe bij ​​dat het seizoen de meest voorkomende tijd is dat mensen klagen over droge, jeukende en tranende ogen. Droge ogen treden op als er weinig traanproductie is of als de traankwaliteit slecht is en de tranen te snel verdampen. Wanneer mensen knipperen, spreiden de tranen zich gelijkmatig over het oog, zodat ze soepel, gezond en helder blijven. Dit is een belangrijke stap voor een gezond, comfortabel zicht.

In de meeste gevallen kunnen droge ogen met succes worden beheerd; maar kouder weer is een veel voorkomende irritatie van droge ogen waarvan mensen zich misschien niet bewust zijn. Droge ogen zijn vaak een veel voorkomende klacht voor dragers van contactlenzen tijdens de koudere wintermaanden.

Een veel voorkomende trigger voor droge ogen kan de luchtvochtigheid zijn. Gemiddeld daalt de luchtvochtigheid in de winter door het koudere weer. Bovendien zetten de meeste mensen de verwarming in hun huizen of kantoren aan om de kou te bestrijden. Dus wat je uiteindelijk krijgt, is een lagere luchtvochtigheid buiten en zelfs een lagere luchtvochtigheid binnenin, waardoor het warme en droge omstandigheden kent waar vocht sneller dan normaal uit het oog kan verdampen. Hierdoor kunnen de ogen zanderig, droog, vast en geïrriteerd aanvoelen. Voor degenen die vatbaar zijn voor droge ogen of denken dat ze mogelijk last hebben van droge ogen, volgen hier een aantal beschermende stappen:

* Gebruik een luchtbevochtiger: als je tijd doorbrengt in een verwarmde omgeving, gebruikt dan een luchtbevochtiger om wat vocht terug in de lucht te brengen. Dit kan helpen de vochtigheid en vocht in de ogen te herstellen.

* Reinig je contactlenzen: bij koud weer kunnen je ogen nog droger worden door contactlenzen, dus zorg ervoor dat je altijd schone lenzen draagt ​​om het risico op infectie en jeuk te verminderen.

* Drink veel vocht: als je je lichaam gehydrateerd houdt, blijft het vocht in je ogen behouden.

* Bescherm je ogen: als je weet dat je buitenshuis moet in barre weersomstandigheden – extreme kou of wind – moet je oogbescherming of een hoed met een klep dragen om te voorkomen dat de wind en stof in je ogen komen.

* Leid de warmte van je gezicht af: je kunt het op het moment misschien niet voelen, maar warmte die direct in je gezicht wordt blazen, verdampt vocht in je ogen. Draai de ventilatieopeningen in je auto naar beneden in de richting van je onderlichaam om dit directe contact te voorkomen.

* Raadpleeg de huisarts: incidentele aanvallen van droge ogen kunnen uiteindelijk uitmonden in een droge ogen ziekte.

Hoewel droge ogen niet te genezen zijn, is het mogelijk om symptomen te verlichten met oogdruppels en zalven, medicatie of door een deel van de traankanalen dicht te maken om de drainage van tranen te vertragen zodra ze zich op het oogoppervlak verzamelen.