Wat kan je doen om onvriendelijkheid op de werkplek te verminderen en te voorkomen?

“Je ziet er vandaag moe uit.” “Je bent jong; weet je niet hoe je dit ding moet gebruiken?” Onbeleefdheid op werkplekken komt steeds vaker voor. Als we denken aan onvriendelijkheid denken we aan iets belangrijks, maar het hoeft niet zo te zijn. Meestal zijn het de kleine dingen die zich in het dagelijks leven hebben verzameld en die een enorme impact hebben. Wanneer onwelwillendheid optreedt en het genoeg werknemers treft, kan dit de productiviteit en uiteindelijk de bedrijfsresultaten beïnvloeden. Veel mensen ervaren onbeschoftheid, maar ze kiezen ervoor om er niet over te spreken omdat ze de baan nodig hebben of zich zorgen maken over vergelding. Wat kan een bedrijf doen om onvriendelijkheid op de werkplek te verminderen en te voorkomen?

1. Definieer acceptabel gedrag

Het begint met het leiderschap van de organisatie. Om een ​​verandering op de werkplek te bewerkstelligen, moeten leiders gedragsverklaringen ontwikkelen. Deze verklaringen definiëren wat als onbeschaafd wordt gekwalificeerd, zowel op persoonlijk als op organisatorisch niveau.

2. Houdt je bezig met de werknemers

Het is ook belangrijk voor leiderschap om naar je eigen acties te kijken en te bepalen of ze beleefd zijn tegenover je werknemers. Je moet bereid zijn om gesprekken aan te gaan en feedback te krijgen van collega’s.

3. Herken gedragspatronen

Breng kleine, dagelijkse veranderingen aan, zoals een vergadering inlassen om slecht gedrag te bespreken dat een bedrijf wil stoppen en goed gedrag dat erkenning verdient.

4. Blijf verantwoordelijk

Je kunt een sleutelrol spelen in dit proces door de rol van uitvoerende coach te spelen. Deze relatie kan culturen en beleid ondersteunen die gedrag meten en individuen verantwoordelijk stellen. Wat voor soort cultuur wil je bevorderen in je organisatie? Hoe vertaal je dat? Het leiderschap moet echt serieus en oprecht zijn … een coach zijn is erg belangrijk. ”

5. Versterk je waarden

Het stellen van duidelijke gedragsverwachtingen is niet voldoende om de stroom van onbeschaafd gedrag tegen te houden, vooral wanneer het alleen in de gangen gebeurd of maar eenmaal per jaar. Door voortdurend te kijken naar en te praten over de gedragsverklaringen van een organisatie, zien werknemers dat het leiderschapsteam niet alleen een box afchecken is, maar dat ze echt geïnteresseerd zijn in het veranderen van het klimaat.