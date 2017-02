Om je vrienden een plezier te doen, vertel hen wat ze al weten

Wij vinden het leuk om onze vrienden en familie over de ervaringen die we hebben gehad te vertellen – van exotische vakanties tot het ontmoeten van bekende mensen – maar nieuw onderzoek suggereert dat deze verhalen ze niet zo veel doen als we ons voorstellen. Uit een reeks van studies blijkt dat zowel sprekers en luisteraars verwachten met nieuwe verhalen een groter publiek te behagen, maar dat luisteraars uiteindelijk meer genieten van bekende verhalen.

“Wanneer onze vrienden ons proberen te vertellen over films die we nog nooit gezien hebben of over muziek die we nog nooit gehoord hebben, vinden we onszelf meestal verveeld, verward, en het maakt geen positieve impact. Dat is omdat die ervaringen zo complex zijn dat ze bijna onmogelijk voor een gewoon mens zijn om goed te communiceren,” aldus de onderzoeker. “En toch, zodra het onze beurt is om te spreken, doen we precies hetzelfde tegen onze vrienden – met precies dezelfde gevolgen. We wilden begrijpen waarom dit gebeurt.” De onderzoekers besloten dit te doen door het uitvoeren van een serie van vier proeven, waarbij is aangetoond dat mensen niet zitten te wachten op dit soort verhalen.