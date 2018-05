Onbezorgd genieten van een vakantie Malaga!

Optimaal genieten in zonnig Malaga

De vele gezichten van idyllisch Malaga

Malaga is de perfecte mix van zon, zee, strand en architectuur. De omliggende zandstranden, pittoreske baaien en steile rotsen zijn adembenemend, maar ook de binnenstad is absoluut een bezoek waard. Struin eindeloos door het autovrije centrum langs de indrukwekkende kathedraal en bezoek de levendige markthal, waar de Spanjaarden hun inkopen doen voor het bereiden van overzalige tapas. Drink een koffie met uitzicht op de diepblauwe zee of maak een uitstapje naar een sprookjesachtig wit dorp voor het perfecte plaatje, leuke souvenirs en fantastische uitzichten. Malaga is een geweldige bestemming om te ontstressen, cultuur te snuiven en heerlijk te relaxen op het strand. De stad biedt voor ieder wat wils en ontpopt zich de laatste jaren ook als artistiek centrum door de oprichting van vele toonaangevende musea, waaronder het Picasso museum. De omliggende heuvels lenen zich weer perfect voor sportieve uitdagingen.

Ontdek het prachtige Andalusië met het hele gezin

Met La Casita boek je een luxueus vakantiehuis met zwembad om echt tot rust te kunnen komen te midden van de overweldigende natuur en architectuur van Zuid-Spanje. Je kunt ervoor kiezen een onvergetelijke vakantie Malaga te boeken, maar je kunt ook een avontuurlijke vakantie Andalusië plannen en bijvoorbeeld het wandelpad Caminito del Rey verkennen of paardrijden in het heuvelachtige achterland. Ook een bezoek aan de bijzondere Romaanse brug in Ronda of het eeuwenoude Alhambra in Granada zal je lang bij blijven. Neem een kijkje op La Casita haar website voor het verkrijgen van meer informatie of het boeken van een comfortabele kinder- en familievakantie naar bruisend Andalusië.

Luxe in de nabijheid van Malaga

Ben je opzoek naar een luxe villa met eigen zwembad of een tweepersoons studio voor een onvergetelijke vakantie Malaga? De vakantiehuizen van La Casita liggen in een landelijke omgeving, waar je tot rust komt te midden van ongerepte heuvels, maar ook in een mum van tijd op het strand of in het levendige centrum van Malaga staat. Je kunt een mooie stedentrip maken naar Malaga of Sevilla. Uiteraard kun je jouw stedentrip ook combineren met tal van andere bijzonder plaatsen in dit unieke deel van Spanje, zoals Ronda.



Figuur 1: Metropol parasol, Sevilla.



Figuur 2: Plaza de Espana, Sevilla.

Een droomvakantie

Als je de echte luxe op wilt zoeken, kun je kiezen voor een all inclusive Spanje. Wie wil er nu niet lekker bubbelen op een prachtige plek in Andalusië na een vermoeiende stedentrip?

Een vakantie naar Malaga is een vakantie om nooit te vergeten. De veelzijdigheid van Andalusië is aantrekkelijk voor het hele gezin. Deze mooie regio zal jou en je kinderen versteld doen staan door haar schoonheid, uitgestrekte stranden en gezellige steden. Geniet van heerlijke tapas op het terras, eet paella aan de waterkant en ga opzoek naar exotische visjes tijdens een snorkelexcursie. De luxe vakantiehuizen van La Casita maken jouw ervaring compleet.