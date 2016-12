Vrouwen willen in 2017 een gladde, geschoren look bij mannen

2016 kent een gevarieerd aanbod van trends in de wereld van gezichtshaar bij mannen, maar 42% van de vrouwen kiezen stoppels als hun favoriete look voor 2016, terwijl 51% de voorkeur geeft aan mannen die gladgeschoren zijn. Nu we 2017 naderen, wil meer dan de helft van de vrouwen (55%) dat hun andere helft de gladgeschoren look die in 2016 zo populair was, omarmt! Dit blijkt uit onderzoek van Braun onder 4000 vrouwen wereldwijd. 61% van de vrouwen heeft onthuld dat ze deze kerst veel liever knuffelt met een gladgeschoren man onder maretak, terwijl slechts 1% gekozen heeft voor een man met snor!

Vrouwen onthullen belangrijkste kenmerken van een ideale partner …

Driekwart van de vrouwen zeggen dat een goed verzorgd uiterlijk het belangrijkste kenmerk is voor een ideale partner, met een op de drie (35%) vrouwen die zeggen dat ze hun andere helft een scheerapparaat cadeau zullen doen als een subtiele knipoog om ze in stijl te houden. Dit is niet verwonderlijk want bijna de helft van de vrouwen (43%) hebben gezegd dat ze hun celebrity crush leuker vinden met een gladgeschoren look!

Hoe mannen en vrouwen hun verzorging’s regimes prioriteren …

Mannen zijn steeds meer en meer gericht op hun verzorging’s regime, terwijl vrouwen nog steeds de badkamer domineren; 47% is het erover eens dat het aantal scheer, beauty en stijl producten die zij bezitten stabiel is gebleven of toegenomen is sinds vijf jaar geleden. Een op de drie (35%) zeggen dat de mannen in hun leven producten hebben toegevoegd aan hun verzorging en stijl routine.