Online daters negeren wensenlijst bij het kiezen van een match

Ondanks het feit dat de meeste online daters een zeer duidelijk ‘verlanglijstje’ hebben met voorkeuren voor hun potentiële ideale matches, zoeken ze contact met mensen die geen enkele gelijkenis hebben met de kenmerken die ze willen in een partner, volgens nieuw onderzoek. In het onderzoek werden de online dating voorkeuren en het contact gedrag van meer dan 41.000 mensen tussen de 18-80 jaar geanalyseerd met behulp van gegevens van de online dating website RSVP. In plaats van het zoeken totdat zij de exacte match hebben gevonden die aan hun gestelde criteria voldoet, lijken mensen zich eigenlijk liever te vestigen op een aanvaardbare drempel van kwaliteiten of kenmerken in een potentiële partner, in plaats van af te wachten.