Oog sproeten? Donkere vlekken op de iris kunnen veroorzaakt worden door blootstelling aan zon

Visie-wetenschappers hebben in een studie ontdekt dat oog sproeten, donkere vlekken op het gekleurde gedeelte van het oog (iris), vaker voorkomen bij mensen met een hogere blootstelling aan zonlicht. Hoewel niet kwaadaardig, kunnen oog sproeten de aanwezigheid of het risico van zonlicht veroorzaakte oogziekten aangeven, zoals katarak of maculaire degeneratie.

De studie onderzocht de ogen op sproeten bij meer dan 600 mensen, en een vragenlijst over hun levenslange blootstelling aan zon en zonneschermsgewoonten. De onderzoekers constateerden dat de ontwikkeling van oog sproeten gecorreleerd waren met toenemende leeftijd, levenslange aantal zonnebranden en een geschiedenis van ernstige zonnebrandingen die blaren veroorzaken. De resultaten toonden ook aan dat mensen met donkere gekleurde ogen minder kans hebben op oog sproeten, evenals degenen die zich beter beschermen tegen de zon, zoals het gebruik van zonnebrandcrème of het bedekken.

Een onverwachte bevinding was de ongelijke positionering van sproeten op het oog. Sproeten werden meestal gevonden in de onderste buitenkant (weg van de neus) van elk oog. De onderzoekers zeiden dat dit kan omdat de wenkbrauw en neus de boven- en binnenkanten van het oog afschermen van de zon, de blootstelling verlagen en het risico op het ontwikkelen van sproeten.