Op basis van een LinkedIn profiel kun je iemands persoonlijkheid inschatten

Werkgerelateerde sociale netwerken (zoals bijvoorbeeld LinkedIn) worden vaak gebruikt door recruiters om nieuwe werknemers te vinden, omdat het informatie over scholing of werkervaring bevat. Maar kun je ook iemands persoonlijkheid eruit afleiden? In het binnenkort te verschijnen onderzoek ‘Personality Perception Based on LinkedIn Profiles’ van de University of Tilburg is dit onderzocht. Er kwam naar voren dat dit met name geldt voor extraversie en zelfpresentatie. Voor andere persoonlijkheidskenmerken lijkt dit niet te kunnen.

De onderzoekers komen tot deze conclusie nadat ze groepen beoordelaars gevraagd hebben de persoonlijkheid in te schatten van 275 mensen op basis van hun LinkedIn-profiel. Vervolgens vergeleken ze deze inschattingen met de uitslag van de persoonlijkheidstests die ze afgenomen hadden bij de eigenaars van de profielen. Niels van de Ven (Tilburg University): “We vinden dat puur op basis van een LinkedIn-profiel je vrij accuraat iemands extraversie kan inschatten en ook hoe goed iemand is in zelfpresentatie. Maar eigenlijk is net zo belangrijk dat voor karaktertrekken als hoe precies, creatief, aardig, of emotioneel stabiel iemand is we dit niet kunnen voorspellen.”

Co-auteur Alec Serlie (GITP): “We wisten al dat je op basis van een Facebook-profiel iemands persoonlijkheid kan voorspellen. Maar die profielen bevatten veel interactie met andere mensen en worden veel minder bewust gemaakt dan bij LinkedIn. Daarom is het voor recruiters een belangrijke vraag of LinkedIn ook dit soort persoonlijkheidsinformatie “lekt”, en dat blijkt dus voor sommige karaktertrekken het geval te zijn.”