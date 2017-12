Eén op de drie singles geniet minder tijdens de feestdagen

De feestdagen zijn voor veel singles elk jaar weer het moment dat ze met de neus op de feiten worden gedrukt. Eén op de drie singles geniet namelijk minder van de feestmaand omdat ze deze niet kunnen doorbrengen met een partner of date. De rest van het jaar blijft toch minder confronterend voor de single. Dit blijkt uit onderzoek van datingsite Lexa. Single vrouwen lijken zich in de maand december liever te focussen op de gezelligheid dan daten, maar bij de mannen gaat er toch wel een vuurtje branden. Eén op de vijf mannen vindt december zelfs de leukste maand om te daten.

Nederlandse singles laten het daten vaak op zijn beloop rond de feestdagen. Maar toch geeft ongeveer 10% het niet op en gaat juist actiever op zoek naar een date. Het koude weer is natuurlijk ook het perfecte excuus om de warmte bij elkaar op te zoeken. Maar om nou een nieuwe date mee te nemen voor het kerstdiner: voor bijna driekwart van de single vrouwen is dit echt een no-go. Mannen denken hier toch wel anders over: een kwart zou gerust een eerste date of prille liefde meebrengen, slechts 46% van de mannen zou het echt niet doen.

Alleen naar het kerstdiner is voor veel singles geen big deal. Toch blijft één op de tien singles liever thuis dan dat hij of zijn aanschuift bij de familie voor het diner. Maar de meerderheid gaat het jaarlijkse vragenvuur (‘ben je nog steeds alleen’ én ‘ik snap niet dat jij nog geen vriend(in) hebt’) vol goede moed aan. Het blijkt namelijk dat 70% van de single dames en 63% van de single mannen vindt het geen enkel probleem om zonder partner op het kerstdiner te verschijnen.

