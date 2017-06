Een op drie singles wordt sneller verliefd in zomertijd

31 procent van de singles ervaart sneller kriebels in de zomer en wordt eerder verliefd in deze periode. Bovendien voelen de singles zich aantrekkelijker, waardoor het daten gemakkelijker gaat. Dat blijkt uit onderzoek van datingsite Parship. Het grootste voordeel van daten tijdens de zomerse dagen volgens de Nederlandse single is dat mensen aantrekkelijker zijn (60%). Voornamelijk mannen (73%) ervaren deze kriebels, want zij vinden de schaars geklede vrouwen aantrekkelijk en geven hun ogen graag de kost.

Dit is de top vijf voordelen van daten in de zomer volgens Nederlandse singles:

69% Leukere dates zoals terrasjes pakken, picknicken, bbq‘en, naar het strand gaan of een fietstocht maken.

60% Mensen zien er aantrekkelijker uit, door bijvoorbeeld leukere kleding en een kleurtje in het gezicht.

34% Het is langer licht, waardoor er ook in de avond en buiten gedate kan worden.

23% Door het aantrekkelijker voelen, worden er meer potentiële partners aangetrokken.

13% Door het mooie weer zijn er meer mensen op straat en lopen er meer potentiële liefdes rond.

We vinden elkaar dus aantrekkelijker, maar ook denkt een derde (32%) van de singles te merken dat anderen meer openstaan voor de liefde in deze tijd van het jaar.