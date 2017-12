Op vakantie naar Mallorca in de winter: 3x tips

Mallorca is niet alleen een goede vakantiebestemming voor je zomer trip. Ook in de winter heeft Mallorca enorm veel moois te bieden. Buiten het toeristische seizoen om kun je namelijk genieten van de rustige kant van het eiland en hoef je geen uren in de rij te staan om de beste bezienswaardigheden te bezoeken. Waar je in de zomer maanden opgaat in een massa van dronken Duitse en Nederlandse toeristen, heb je tijdens de winter maanden het eiland helemaal ‘voor jezelf’. Wat je allemaal kunt zien en doen tijdens een wintervakantie vind je hier!

1. Bezienswaardigheden zonder wachtrij

Waarschijnlijk is dit het grootste voordeel. Tijdens je winter vakantie Mallorca kun je gewoon dezelfde dingen zijn als tijdens de zomerse trip; maar dit keer zonder ellenlange wachtrij in de hitte. Bezoek dus alle kathedralen, burchten en drakengrotten die je in de zomer ontweek. Ook restaurants, bars en winkels die tijdens de zomermaanden vol staan met zwetende Duitsers hebben nu voldoende plaats voor jou en je reisgezelschap!

2. Shoppen in Palma

De hoofdstad Palma is de go-to locatie om een dagje lekker te shoppen. Je vindt er ongelooflijk leuke boetiekjes en toffe winkels, allemaal verzameld in het pittoreske oude stadscentrum. Gegarandeerd dat je hier unieke souvenirs, schoenen, tassen en andere kledingstukken vind. Je hebt alle tijd om winkels in en uit te struinen en je te laten adviseren door de lokale verkopers. Welcome to shopping paradise!

3. Sport- en activiteit

Geen betere periode dan het najaar om te genieten van wat sport en activiteiten. Zo zijn prachtig mooie fietsroutes door de bergen in Alcudia, Cala d’Or en Cala Millor. Maar ook wandelaars kunnen hun energie kwijt in Mallorca gedurende de winter maanden. Er zijn een tal aan wandelroutes met prachtige uitzichten voor zowel de actieve als de sporadische wandelaar. Maar ook activiteiten als golf en duiken gaan het hele jaar door. De temperatuur van de zee mag wat lager zijn, maar daar heb je nu net die wetsuit voor aan! Zo kun je dus genieten van een ‘privé’ duik! Valt het weer tegen of doe je liever wat leuks overdekt? Hotels bieden vaak overdekte sportactiviteiten en andere leuke entertainment programma’s aan.

Tip: Ben je een echte held en bibber jij niet bij lagere temperaturen? Maak dan als je de kans hebt een snelle duik in de Top-10 Infinity pool van Jumeirah Mallorca. Je kan er genieten van een heerlijk uitzicht en op hetzelfde moment heb je een geweldige plek voor toffe vakantie foto’s!