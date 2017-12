Een op vijf Nederlanders heeft weleens iets uitgespookt met collega

Collega’s zijn de mensen met wie je de meeste tijd spendeert als je fulltime werkt, daarom lijkt het bijna onvermijdelijk dat er weleens spanning heerst tussen twee collega’s. Toch vindt bijna de helft van de Nederlanders het ongepast om te flirten op de werkvloer. Vooral onder de mensen die een relatie hebben, heerst er onbegrip en vindt de meerderheid (53%) dat geflirt echt niet kunnen. Een op de tien Nederlanders zegt het zelfs zo ongepast te vinden dat ze een andere baan zouden zoeken als ze zich aangetrokken voelen tot een collega. Dat blijkt uit onderzoek van datingsite Parship.

Van de singles vindt echter de meerderheid (60%) het niet zo’n groot probleem als er zo nu en dan een flirt is op de werkvloer. Dat is misschien maar goed ook, want maar liefst een op de vijf Nederlanders heeft weleens iets in het geheim met een collega gedaan. Sterker nog, bij ruim zeven procent was de spanning zo onweerstaanbaar, dat dit zelfs heeft geleid tot seks op de werkplek.

Het wordt wellicht ingewikkelder voor de collegialiteit wanneer er gevoelens bij komen kijken. Al helemaal als iemand die gevoelens ontwikkelt voor zijn of haar manager. En dat komt regelmatig voor, blijkt uit het onderzoek: een op de tien vrouwen is weleens verliefd geweest op haar manager, tegenover vijf procent van de mannen.