Één op de vijf Nederlanders op zijn hoede op vrijdag de dertiende

Morgen is het vrijdag de dertiende, de dag die van oudsher bekend staat als ongeluksdag. Maar in hoeverre staat de nuchtere Nederlander eigenlijk stil bij deze ongeluksdag? Vermijden zij zwarte katten of gaat deze dag ongemerkt aan hen voorbij? Onderzoek van International Card Services (ICS) wijst uit: maar liefst één op de vijf Nederlanders is morgen extra voorzichtig. Zij gaan liever niet op reis, plannen geen belangrijke afspraken en lopen al helemaal niet onder een ladder door.