Op zoek naar de liefde? Hier 10 regels om te volgen

Als je het nieuwe jaar in bent gegaan zonder een geliefde naast je, en je hier wat aan wilt doen, dan is het tijd om actie te nemen. In plaats van passief te zijn en tijd door te brengen met swipes op bijvoorbeeld Tinder, hebben we hier de top 10 tips voor het vinden van je soulmate …

1. Verruim je sociale bereik

Beperk jezelf niet, maar verbreed je horizon! Je zal niemand ontmoeten als je week in week uit dezelfde dingen doet met dezelfde mensen. Verbinding maken met groepen of meedoen met Facebook-pagina’s op lokaal niveau is ook een geweldige manier om nieuwe mensen in je omgeving te ontmoeten met dezelfde interesses.

2. Wees niet lui!

Als je niet met je hele hart erachter staat om Mr Right te vinden, is je zoektocht gedoemd te mislukken. Als je denkt dat je je gewoon kunt aanmelden op een app of een website en het geluk je zal vinden, dan zit je fout. De datingmarkt is concurrerend dus moet je je voor 200 procent geven om het een succes te maken.

3. Als je hem niet leuk vindt, Move On

Blijf geen tijd doorbrengen met iemand wanneer je weet dat het tijd is om verder te gaan. Energie steken is van cruciaal belang in dit spel, omdat het vinden van ‘de ware’ zowel mentaal als fysiek uitputtend kan zijn.

4. Ontspan en blijf niet twijfelen

We hebben de neiging om te proberen te raden wat de ander denkt wanneer we op een date zijn, maar het is belangrijk om te onthouden dat ze ook in hetzelfde schuitje zitten en we moeten die nutteloze angst gewoon laten gaan. Dingen waar we aan denken zitten over het algemeen alleen in ons eigen hoofd. Richt al je energie in positieve gedachten in je zoektocht naar een gelukkig einde.

5. Verander jezelf niet om ‘de ware’ te vinden

Een klik met een andere persoon kan niet gedwongen worden – vooral als het niet wederzijds is. Probeer niet te veranderen in iets wat je niet bent om iemand anders te behagen. Wees gewoon jezelf en laat de natuur zijn gang gaan.

6. Tweede dates zijn net zo belangrijk als de eerste

Wees op een eerste date bewust van de vraag of iemand eerlijk is in zijn gedrag of probeert om een ​​situatie af te sluiten. Als je het gevoel hebt dat hij wil blijven praten, blijf dan praten! Intrige is immers het grootste initiële afrodisiacum. Lust en fysieke aantrekkingskracht zijn secundair.

7. Laat iemand anders voor cupido spelen

Vertel iedereen dat je single bent en klaar om te daten! Een post op Facebook of Twitter over een avondje uit op zoek naar een potentiële huwelijkskandidaat kan een introductie zijn via een vriend van een vriend die je nooit heeft overwogen. Maak een grap, maar wees oprecht in de subtekst.

8. Zoek een hobby

Ontmoet nieuwe mensen door je bij een lokale groep aan te sluiten, of bij iets dat je interesseert zoals een kookclub of een boekclub. Je kunt daar mensen ontmoeten met dezelfde interesses.

9. Hou van jezelf

Als zelfvertrouwen een probleem is, probeer jezelf te omarmen en meer van jezelf te houden alvorens je begint na te denken over iemand anders. Dit is de sleutel tot het vinden van liefde in de eerste plaats. Non-verbale communicatie is de meest krachtige en zelfvertrouwen is de ultieme turn on voor elke man.

10. Stop en denk na over de toekomst die je wilt

Op een onbewust niveau zijn we voortdurend bezig met het observeren van een potentiële levenspartner, maar we moeten het meer bewust maken voordat we ons vastleggen. Het probleem is dat de meeste van ons niet stoppen en na denken over de toekomst wanneer we in iets zitten dat goed lijkt te gaan. Dit is een fatale fout, want eigenlijk is het precies wat we moeten doen – stop en denk na. Gaat deze relatie waar ik wil dat het in tien jaar tijd gaat?

Succes!