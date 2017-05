Opi California Dreaming Collectie

Opi toert deze zomer langs de Californische kust met de 12 kleuren van de California Dreaming collectie. De California Dreaming Collectie biedt een prachtige lijn van nudes tot bordeauxs, met goud en antraciet – ideaal voor nail art en spannende combinaties. Je krijgt een voorproefje van de schoonheid die overal te vinden is in The Golden State.

De hele California Dreaming Collectie wordt uitsluitend gelanceerd in Infinite Shine – voor lang draagplezier en intense hoogglans!

Verkrijgbaar vanaf 15 mei bij o.a. Douglas.nl.